O doctoriță din Oradea s-a întors din Franţa pentru a profesa în România. Ramona Ioana Avram, o tânără de 34 de ani din Oradea, județul Bihor, a părăsit Franța, pentru a ocupa postul de medic în comuna Oncești, din județul Maramureș, după ce, anul trecut, doctorul de familie din localitate a renunțat la locul său de muncă de la dispensar.

Astfel, primarul a fost pus în situația să caute înlocuitor, mai ales că Onceștiul are un spațiu sanitar integrat, din care fac parte și o farmacie și un cabinet stomatologic.

Era, însă, necesară prezența unui medic generalist, pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei, iar căutările au fost cu noroc. Ramona Ioana Avram, în vârstă de 34 de ani, a ales să vină în Oncești, lăsând Occidentul în urmă.

În schimb, Ministerul Sănătății vrea centre de vaccinare în zonele în care nu sunt medici de familie.

“Eu nu am fost niciodată, până în prezent, în Maramureș. Eu sunt, de loc, din Oradea. Cum praxisul se cumpără în România, am plecat, la un moment dat, în Franța, cu speranța că voi fi un medic acolo. Sincer, însă, nu mi-am dorit cu adevărat să plec din România. O prietenă de-a mea care muncește în Sighetu Marmației, știind care sunt “durerile” mele, m-a sunat și mi-a spus că se caută medic în Oncești. Nu am stat pe gânduri și am lăsat Franța, pentru a veni aici. Am lăsat în urmă coasta Bretaniei și m-am întors acasă. Asta, cu toate că în Franța se câștigă foarte bine. Salariile ajung la 10.000 de euro în sistemul sanitar. Am vorbit cu domnul primar, care a spus că trimite avion după mine, dacă e cazul. Am venit eu singură, am condus 2.500 kilometri în 33 ore, cu o singură oprire de trei ore. Mi s-a asigurat cazare și posibilitatea de a-mi desfășura activitatea în acest cabinet. Am mers zilnic în Baia Mare, pentru a obține autorizațiile necesare. Fără sprijinul primăriei din Oncești, nu reușeam”, a relatat, pentru sursele citate, Ramona Ioana Avram, noua doctoriță din Oncești.