„Iubesc oamenii din România”

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, se afla internat la spital de sâmbătă, după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva copila care căzuse accidental. 

La ieșirea din spital, cetățeanul indian a dat dovadă de modestie și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul arătat. La rândul lor, jurnaliștii i-au mulțumit acestuia pentru ajutorul acordat fetiței.

„Iubesc oamenii din România”, a spus Vipan Kumar, potrivit clipului postat de Plus Oltenia.

Donațiile pentru Kumar continuă

Gestul acestuia a impresionat întreaga țară, iar oamenii au strâns o sumă care i-ar putea schimba viața. Membrii comunității din Craiova s-au mobilizat rapid pentru a-l ajuta și au organizat o campanie de donații, în urma căreia au reușit să strângă o sumă semnificativă. Iar donațiile continuă să vină.

„Kumar tocmai a fost externat. Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, se arată pe pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”, care a și organizat campania de donații.

Organizatorii spun că suma strânsă este suficient de mare ca să îi poată schimba viața lui Kumar. Din motive de siguranță, valoarea exactă nu a fost făcută publică.

Doi eroi: Vipan Kumar și Mădălin Popescu

Vipan Kumar are 47 de ani, este cetățean indian și trăiește singur în România de aproape doi ani. A ajuns în țară în iunie 2024, cu scopul de a munci și a-și ajuta familia rămasă în India. Viața lui din România a însemnat șantiere, muncă fizică grea și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere.
Inițial, Vipan a lucrat în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în construcții. Din 15 decembrie 2025, este angajat al unei firme din județul Dolj, tot în domeniul construcțiilor, și se află în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere pentru noul loc de muncă.

Alături de cetățeanul indian, la salvarea copilei a contribuit semnificativ și craioveanul Mădălin Popescu. Acesta a intrat în lacul din Parcul Nicolae Romanescu, cu o targă, pentru a-l ajuta pe Vipan Kumar ca să o scoată pe fetiță din apă. Bărbatul, de meserie economist, a explicat, în detaliu, cum a decurs intervenția sa. Mădălin a verificat grosimea gheții, apoi s-a urcat pe o targă și s-a târât pe gheață, până la fetiță și la Kumar, care se aflau în apă.

Deși a ajutat decisiv la salvarea fetiței, Mădălin Popescu rămâne modest și spune că cetățeanul indian a fost „hotărâtor” în salvarea micuței.

„Indianul a fost hotărâtor. Din câte am aflat ulterior, el intrase cu 10-15 minute înaintea mea. Dacă el nu ar fi ținut-o în brațe până să vin eu și până să vină ceilalți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. (…) Mare merit eu nu am, pentru că am stat decât cinci minute. El în schimb, cu fata, a stat mult mai mult”, a povestit Mădălin.

Kumar va fi cetățean de onoare al Craiovei

Gestul extraordinar al lui Kumar, care a salvat fetița de 5 ani din lacul înghețat al Parcului Romanescu, a fost recunoscut oficial de autoritățile locale. Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că muncitorul indian va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, o distincție menită să evidențieze curajul și altruismul său.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui indian, pe care intenționăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei, acum toată lumea este bine”, a declarat Olguța Vasilescu, la scurt timp după ce indianul a reușit să salveze fetița din lacul înghețat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu. Au divorțat când fiica lor avea trei ani din cauza infidelității ei și a violenței lui
Viva.ro
Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu. Au divorțat când fiica lor avea trei ani din cauza infidelității ei și a violenței lui
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Unica.ro
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Acte necesare pentru buletin, în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Știri România 14:41
Acte necesare pentru buletin, în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent pe timpul iernii: „În apartament e un frig de mori”
Știri România 11:24
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent pe timpul iernii: „În apartament e un frig de mori”
Parteneri
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul.ro
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Impozitul pe care Vali Vijelie ar trebui să-l plătească în anul 2026 pentru cele 30 de apartamente pe care le are: „Nu am înțeles”
Stiri Mondene 14:51
Impozitul pe care Vali Vijelie ar trebui să-l plătească în anul 2026 pentru cele 30 de apartamente pe care le are: „Nu am înțeles”
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan
Exclusiv
Stiri Mondene 14:46
Imagini de la cununia civilă a lui Radu Drăgușin. Fotbalistul s-a căsătorit cu Ioana Stan
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
ObservatorNews.ro
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax.ro
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Politică 19 ian.
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Politică 19 ian.
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința