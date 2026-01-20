„Iubesc oamenii din România”

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, se afla internat la spital de sâmbătă, după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva copila care căzuse accidental.

La ieșirea din spital, cetățeanul indian a dat dovadă de modestie și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul arătat. La rândul lor, jurnaliștii i-au mulțumit acestuia pentru ajutorul acordat fetiței.

„Iubesc oamenii din România”, a spus Vipan Kumar, potrivit clipului postat de Plus Oltenia.

Donațiile pentru Kumar continuă

Gestul acestuia a impresionat întreaga țară, iar oamenii au strâns o sumă care i-ar putea schimba viața. Membrii comunității din Craiova s-au mobilizat rapid pentru a-l ajuta și au organizat o campanie de donații, în urma căreia au reușit să strângă o sumă semnificativă. Iar donațiile continuă să vină.

„Kumar tocmai a fost externat. Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, se arată pe pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”, care a și organizat campania de donații.

Organizatorii spun că suma strânsă este suficient de mare ca să îi poată schimba viața lui Kumar. Din motive de siguranță, valoarea exactă nu a fost făcută publică.

Doi eroi: Vipan Kumar și Mădălin Popescu

Vipan Kumar are 47 de ani, este cetățean indian și trăiește singur în România de aproape doi ani. A ajuns în țară în iunie 2024, cu scopul de a munci și a-și ajuta familia rămasă în India. Viața lui din România a însemnat șantiere, muncă fizică grea și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere.

Inițial, Vipan a lucrat în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în construcții. Din 15 decembrie 2025, este angajat al unei firme din județul Dolj, tot în domeniul construcțiilor, și se află în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere pentru noul loc de muncă.



Alături de cetățeanul indian, la salvarea copilei a contribuit semnificativ și craioveanul Mădălin Popescu. Acesta a intrat în lacul din Parcul Nicolae Romanescu, cu o targă, pentru a-l ajuta pe Vipan Kumar ca să o scoată pe fetiță din apă. Bărbatul, de meserie economist, a explicat, în detaliu, cum a decurs intervenția sa. Mădălin a verificat grosimea gheții, apoi s-a urcat pe o targă și s-a târât pe gheață, până la fetiță și la Kumar, care se aflau în apă.

Deși a ajutat decisiv la salvarea fetiței, Mădălin Popescu rămâne modest și spune că cetățeanul indian a fost „hotărâtor” în salvarea micuței.

„Indianul a fost hotărâtor. Din câte am aflat ulterior, el intrase cu 10-15 minute înaintea mea. Dacă el nu ar fi ținut-o în brațe până să vin eu și până să vină ceilalți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. (…) Mare merit eu nu am, pentru că am stat decât cinci minute. El în schimb, cu fata, a stat mult mai mult”, a povestit Mădălin.

Kumar va fi cetățean de onoare al Craiovei

Gestul extraordinar al lui Kumar, care a salvat fetița de 5 ani din lacul înghețat al Parcului Romanescu, a fost recunoscut oficial de autoritățile locale. Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că muncitorul indian va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, o distincție menită să evidențieze curajul și altruismul său.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui indian, pe care intenționăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei, acum toată lumea este bine”, a declarat Olguța Vasilescu, la scurt timp după ce indianul a reușit să salveze fetița din lacul înghețat.

