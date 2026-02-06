JD Vance și Marco Rubio au aterizat pe aeroportul Milano Malpensa înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care va avea loc pe 6 februarie, la ora 20.00, un ceas mai târziu la București.

Ei conduc o delegație americană de amploare, incluzând foști medaliați olimpici și oficiali de rang înalt.

Delegația SUA a sosit în Italia cu 14 avioane care au transportat personal de securitate, colaboratori și membri ai serviciilor de informații.

Aproximativ 300 de agenți sunt dedicați protecției lui JD Vance și familiei sale.

Transportul include 3 avioane cargo, dintre care unul a adus alimente pentru delegație, iar celelalte două vehicule blindate necesare deplasărilor.

JD Vance este cu soția sa, Usha Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ambasadorul SUA în Italia, Tilman Fertitta.

Printre membrii delegației se numără gemenele Jocelyne și Monique Lamoureux, câștigătoare ale medaliei de aur la hochei pe gheață în 2018;, Apolo Ohno, fost campion la short track cu 8 medalii olimpice, dintre care două de aur obținute în 2002 și 2006 sau Evan Lysacek, câștigător al medaliei de aur la patinaj artistic în 2010..

JD Vance urmează tradiția vicepreședinților americani care au participat la Jocurile Olimpice, precum Joe Biden (Vancouver 2010) și Mike Pence (Pyeongchang 2018). Totuși, Kamala Harris nu a participat la ediția din 2022 de la Beijing, în contextul boicotului diplomatic al SUA din cauza încălcărilor drepturilor omului în China.

După ceremonia de la Milano-Cortina, Vance va călători în Armenia și Azerbaidjan pentru negocieri menite să încheie un conflict de patru decenii între cele două țări.

Festivitatea de deschidere de la stadionul „San Siro” din Milano, la care sunt așteptați 50 de șefi de stat și de guvern, se desfășoară sub măsuri stricte de securitate, cu 6.000 de agenți mobilizați și lunetiști pregătiți.

Organizatorii s-au confruntat cu atacuri cibernetice atribuite hackerilor ruși, care au vizat hoteluri și ambasade, dar acestea au fost neutralizate.

