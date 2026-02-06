JD Vance și Marco Rubio au aterizat pe aeroportul Milano Malpensa înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care va avea loc pe 6 februarie, la ora 20.00, un ceas mai târziu la București.

Ei conduc o delegație americană de amploare, incluzând foști medaliați olimpici și oficiali de rang înalt.

Delegația SUA a sosit în Italia cu 14 avioane care au transportat personal de securitate, colaboratori și membri ai serviciilor de informații.

Aproximativ 300 de agenți sunt dedicați protecției lui JD Vance și familiei sale.

Transportul include 3 avioane cargo, dintre care unul a adus alimente pentru delegație, iar celelalte două vehicule blindate necesare deplasărilor.

JD Vance este cu soția sa, Usha Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ambasadorul SUA în Italia, Tilman Fertitta.

Printre membrii delegației se numără gemenele Jocelyne și Monique Lamoureux, câștigătoare ale medaliei de aur la hochei pe gheață în 2018;, Apolo Ohno, fost campion la short track cu 8 medalii olimpice, dintre care două de aur obținute în 2002 și 2006 sau Evan Lysacek, câștigător al medaliei de aur la patinaj artistic în 2010..

JD Vance urmează tradiția vicepreședinților americani care au participat la Jocurile Olimpice, precum Joe Biden (Vancouver 2010) și Mike Pence (Pyeongchang 2018). Totuși, Kamala Harris nu a participat la ediția din 2022 de la Beijing, în contextul boicotului diplomatic al SUA din cauza încălcărilor drepturilor omului în China.

După ceremonia de la Milano-Cortina, Vance va călători în Armenia și Azerbaidjan pentru negocieri menite să încheie un conflict de patru decenii între cele două țări.

Festivitatea de deschidere de la stadionul „San Siro” din Milano, la care sunt așteptați 50 de șefi de stat și de guvern, se desfășoară sub măsuri stricte de securitate, cu 6.000 de agenți mobilizați și lunetiști pregătiți.

Organizatorii s-au confruntat cu atacuri cibernetice atribuite hackerilor ruși, care au vizat hoteluri și ambasade, dar acestea au fost neutralizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Metoda folosită de trei români pentru a fura bani de la americani. Hoții acționau în câteva secunde | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
Elle.ro
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 din București: sunt vizați șefi din Poliția Locală, administratorul public și arhitectul-șef
Știri România 08:54
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 din București: sunt vizați șefi din Poliția Locală, administratorul public și arhitectul-șef
Orașul din România care se confruntă cu o scădere mare a încasărilor la bugetul local: „Rar vezi câte unul la plată. E dificil”
Știri România 08:52
Orașul din România care se confruntă cu o scădere mare a încasărilor la bugetul local: „Rar vezi câte unul la plată. E dificil”
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Cum a ajuns fotbalul un business de miliarde de euro. Analiză pe baza raportului UEFA: sumele puse în joc sunt amețitoare
Fanatik.ro
Cum a ajuns fotbalul un business de miliarde de euro. Analiză pe baza raportului UEFA: sumele puse în joc sunt amețitoare
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 25-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 25-a din Superliga
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cine este celebra actrița care apare din nou la Kanal D. Are milioane de fani pe rețelele de socializare
Stiri Mondene 09:05
Cine este celebra actrița care apare din nou la Kanal D. Are milioane de fani pe rețelele de socializare
De ce și-a dat seama Piticu' pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Exclusiv
Stiri Mondene 05 feb.
De ce și-a dat seama Piticu’ pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios
KanalD.ro
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Cum arată satul olimpic Cortina, unde sunt cazați sportivii români. Are 377 de case tip rulotă, iar camerele sunt ”simple și spartane”
Fanatik.ro
Cum arată satul olimpic Cortina, unde sunt cazați sportivii români. Are 377 de case tip rulotă, iar camerele sunt ”simple și spartane”
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om