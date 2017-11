Simona Marinescu, despre Stela Popescu: ”Tatăl meu s-a îndrăgostit de ea în timpul liceului”.

Simona Marinescu, fost acționar la clubul de fotbal Dinamo, stabilită acum în Statele Unite ale Americii, a postat un mesaj despre Stela Popescu.

Pe contul ”Simona Amaria Marinescu”, fostul acționar al ”câinilor” a scris următoarele, dezvăluind că tatăl său a iubit-o pe actriță:

”Drum lin in eternitate, Doamna Stela Popescu…

Pierderea acestei extraordinare actrite imi aduce aminte de povestea elevului Theodor Neacsu, tatal meu, care s-a indragostit de Stela Popescu in timpul liceului la Brasov. Tatal meu era mai mare decat Stela Popescu cu doar 6 luni. Stela era eleva la Principesa Elena – liceul Unirea de astazi- iar tatal meu si Ion Tiriac erau elevi la Andrei Saguna. Amandoi la fel de indragostiti de Stela Popescu. In felul lui, tatal meu nu a incetat sa o iubeasc pe Stela nici dupa ce drumurile lor s-au separat. Vor continua povestile in ceruri… Dumnezeu sa o odihneasca…”.