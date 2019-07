43 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Ziua în care Nadia Comăneci a devenit „Zeița de la Montreal”

De Andrei Crăițoiu,

Totul s-a întâmplat în timpul Jocurilor Olimpice de vară de la Montreal (Canada). Afişajul electronic nici nu era programat să arate nota 10, aşa că pe ecran a apărut nota 1,00.

„Obţinerea primului 10 din istorie a fost un lucru mare, însă faptul că nici măcar tabela electronică nu şi-a putut da seama cum să afişeze scorul, a făcut povestea şi mai istorică”, spune Nadia

Comăneci obţinea la aceea ediţie a Jocurilor Olimpice de şapte ori scorul perfect, câştigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și una de bronz (sol).

Au trecut 43 de ani de la acel moment colosal pentru România, dar și pentru întreaga lume.

„Îmi amintesc când am început exerciţiul. Am crezut că am reuşit o evoluţie bună, însă nu m-am gândit că am avut o evoluţie perfectă. Ştiu că nu m-am uitat la tabelă, deoarece mă gândeam deja la exerciţiul de la bârnă după ce terminasem. Apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat în jur, am întors capul şi am văzut tabela. Prima oară am văzut numărul meu de concurs, 073, iar apoi nota 1,00 care era dedesubt. Totul s-a petrecut foarte repede”, a mărturisit Nadia Comăneci într-o declarație pentru Agerpres.

Nadia a fost un moment unic în istoria gimnasticii. Cu ea se încheie epoca de vis a gimnasticii. Tot ce urmează sunt mici capodopere tehnice cărora le lipseşte însă farmecul inegalabil al fetei din Oneşti

Ioan Chirilă, în cartea „Nadia”

O Dacie 1300 cadou de la Ceaușescu

La întoarecerea în România, autorităţile comuniste i-au acordat distincția de „Erou al Muncii Socialiste”, fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu. Aceasta a fost primită și felicitată chiar de Nicolae Ceaușescu. Pentru performanța din 1976 regimul comunist a decis să premieze performanțele sale de la Olimpiadă: o Dacie 1300, un CEC în valoare de 350.000 de lei (echivalentul a încă 5 mașini) și o vilă în zona Cotroceni, pe terenul căreia, după Revoluție, a ridicat un bloc, închiriind apartamentele respective.



Într-un interviu pentru Die Presse, Nadia spunea: „Iulie 1976 este un moment de neuitat pentru mine. În viaţa unui om există foarte puţine lucruri de care îşi poate aminti zilnic. Pentru mine, Montrealul este un astfel de moment. Este atât de prezent în mintea mea încât îmi pot aminti încă toate detaliile”.



Și Bela Karolyi, antrenorul de glorie al Nadiei nu va uita niciodată momentul din Canada: „Pentru mine, Nadia rămâne fetița cu codițe, cu har și privire hotărâtă, cu determinarea și sârguința care au făcut-o să devină cea mai mare stea a gimnasticii mondiale. O copiliță care a deschis ușa spre lume și a dovedit că la numai 14 ani se poate atinge perfecțiunea”.

Poveștile marelui Chirilă

În cartea sa „Nadia”, Ioan Chirilă a rememorat cele 20 de secunde care au transformat-o pe fetiţa de numai 14 ani din Oneşti în simbolul perfecţiunii şi în starul Olimpiadei din 1976.

„Nadia s-a pregătit de atac. Pare încruntată. Şi-a ţuguiat buzele. Atacul se produce pe neaşteptate. Nadia ajunge în vârf. Echilibru perfect. Coboară rapid, într-o volută, evitând şocul cu paralele, care par să pândească cea mai mică deviere, pentru a frânge elanul cutezătoarei. Părul fetei arde vâlvătăi, scăpat din strânsoarea codiţei de cal. Zbor final! Stop!! Urale!!! Toate camerele TV o fixează. (…) Ultimul lucru pe care l-am văzut clar a fost apariţia notei pe tabela electronică, adică acel 1.00 – din lipsă de prevedere – care a făcut înconjurul lumii, exprimând, parcă, revolta omului împotriva tehnicii atotstăpânitoare. Apoi totul s-a transformat într-un tumult”, a scris Chirilă în carte.

Nadia Comăneci:

S-a născut pe 12 noiembrie 1961, la Onești

Jocuri Olimpice: 5 medalii de aur – 3 la Montreal 1976, individual compus, paralele, bârnă, și 2 la Moscova 1980, bârnă și sol, 3 medalii de argint și una de bronz

Campionate Mondiale: 2 medalii de aur – Strasbourg 1978, bârnă, și Fort Worth 1979, echipe, 2 medalii de argint

Campionate Europene: 9 medalii de aur – 4 la Skien 1977, individual compus, sărituri, paralele, bârnă, 2 la Praga 1977, individual compus, paralele, 3 la Copenhaga 1979, individual compus, sărituri, sol, 2 medalii de argint și una de bronz

