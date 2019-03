Aceștia s-au întrecut la opt discipline sportive: atletism, bocce, gimnastică artistică, înot, judo, patinaj role, tenis de câmp, tenis de masă și au câștigat 56 de medalii (17 de aur, 18 de argint, 21 de bronz). La ediția precedentă de la Los Angeles, din 2015, sportivii români au câștigat 21 de medalii la şapte discipline sportive.

Rezultatele participării echipei României sunt următoarele:

Gimnastică artistică – 12 medalii de aur, 7 argint, 11 bronz

Atletism – 2 aur, 2 argint, 1 bronz

Înot – 1 aur, 2 argint, 1 bronz

Tenis de câmp – 1 aur, 2 argint, 1 bronz

Judo – 1 aur, 1 argint, 3 bronz

Tenis de masă – 3 argint, 2 bronz

Patinaj role – 1 argint, 1 bronz

Bocce – 1 bronz

”Suntem la o competiție sportivă și ne bucurăm ca oricare atunci când câștigăm. Suntem însă la Special Olympics și ne mai bucurăm și pentru alte lucruri. La Abu Dhabi satisfacția noastră vine și din faptul că participăm la trei sporturi pentru prima dată: patinaj role, judo, tenis de câmp. Este doar începutul și știm că deschidem o poartă pentru mulți sportivi Special Olympics din România. Pentru această șansă le mulțumim antrenorilor care au avut puterea să înceapă. Le mulțumim în egală măsură antrenorilor care lucrează cu sportivi Special Olympics de mai mulți ani. Și lor și sportivilor pe care i-au antrenat și care s-au întrecut la Abu Dhabi de la egal la egal cu sportivi din țări cu tradiție în aceste sporturi”, a declarat Cristian Ispas, Director Național Special Olympics România.

Ionuț Păunescu, cinci medalii de aur și două de argint

”Sunt foarte fericit că am câștigat atâtea medalii, că am luat aur și la sol deoarece la editiția de la Atena (2011), m-am dezechilibrat și am ratat aurul. Aparatul meu preferat este bara și am luat medalie de aur, ca și la individual compus. A fost greu dar m-am antrenat mult și am reușit să fac bine exercițiile”, a declarat Ionuț Păunescu, cel mai medaliat sportiv Special Olympics la ediția 2019 a Jocurilor Mondiale de la Abu Dhabi. El a câștigat cinci medalii de aur și două de argint.

Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, organizate după modelul Jocurilor Olimpice la fiecare patru ani, au reprezentat cel mai mare eveniment sportiv și umanitar din lume în 2019. La această ediție organizată la Abu Dhabi au fost înscriși 7.500 de sportivi din peste 190 de țări care au concurat la 24 de discipline sportive.

Deplasarea delegației de 53 de persoane către Abu Dhabi a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Comitetul Național Paralimpic și de către Nadia Comăneci, Ambasador Global al Special Olympics Internațional.

Despre Special Olympics România

Special Olympics este o mișcare globală care valorifică potențialul uman prin puterea transformatoare a sportului. Special Olympics ajută persoanele cu dizabilități intelectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților din care fac parte, pentru a crea o societate respectată și incluzivă pentru noi toți. Folosind sportul drept catalizator, împreună cu programele colaterale de sănătate și educație, Special Olympics luptă împotriva pasivității, nedreptății și intoleranței. În România din 2003, Special Olympics a ajutat, până în prezent, peste 27.000 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale să fie cetățeni activi ai comunității.