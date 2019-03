În urmă cu trei ani, jurnaliștii Gazetei Sporturilor îl decopereau pe Anton în Vaslui. Era cu zâmbetul pe buze și dornic să-și povească viața.

„23 august 1992. Am câştigat 3-0 cu Reşiţa acasă. Fusese ziua lui Eugen Neagoe şi ne-a invitat pe toţi la Popas Cişmeaua, la câţiva kilometri de Constanţa. M-am dus singur. Venise cumnată-miu la mine şi le-am zis în familie că nu întârzii mult, merg la ziua colegului şi vorbim după. Era toată echipa, lumea din conducere. Am băut bere, vin. La ora plecării, unii au luat taxiuri. Eu am urcat în maşina lui Neagoe, cu el şi cu Butoiu. Mai aveam 500 de metri până acasă şi… Şi m-am trezit după o săptămână”, povestea Anton.

Maşina a luat bordura şi s-a oprit într-un copac. Neagoe, actualul antrenor al lui Sepsi avea arcada spartă. Butoiu: trei dinţi rupţi. Anton: fractură de femur şi traumatism cranian. „Când a venit salvarea, Neagoe şi Butoiu m-au văzut în ce hal eram şi au leşinat, aşa că prima maşină i-a luat pe ei şi a doua m-a ridicat pe mine. Maşina se făcuse covrig. Petre Buduru, care era preşedintele Farului, a decis să rămân la Constanţa atunci când medicii au explicat că s-ar putea să mor pe drumul spre Bucureşti. După o săptămână, am ieşit din comă!”.

După ce s-a retras din fotbal brusc a trebuie să o ia de zero. Și s-a angajat cu ziua: „Am lucrat în panificaţie! Am cărat saci cu făină. Nu ştiam să fac nimic. Eram băiat de la ţară… Am avut noroc, că puteam să mor. În 2012 mi-au găsit epilepsie, probabil tot de la accident. Am mai fost antrenor pe la diverse echipe din județ”.

Amintirile lui erau dintr-o altă viaţă şi din altă lume. „Semănam cu Duckadam în poza din paşaportul ceauşist. A fost frumos. M-am făcut portar când am auzit de Rică Răducanu, pentru el am ţinut cu Rapid dintotdeauna. Am câştigat un meci cu Rapid şi am apărat atât de bine, că Rică m-a întrebat «tu de unde eşti, mă?». «De la Moara Grecilor». «Mă iei la mişto?». «Vaslui». «Aaa, păi zi, mă, aşa!» Să mai vă zic una tare! Primisem un apartament când am semnat cu Farul. În momentul în care m-au dat afară, după accidentul de mașină, m-am trezit că era trecută pe numele clubului casa, nu era a mea”, povestea fostul portar.