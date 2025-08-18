Meciul urmează așadar să fie pe platforma de streaming așa cum s-a întâmplat și pentru partidele roș-albaștrilor cu Shkendija şi Drita, din deplasare, dar şi cu LASK Liny, din play-off-ul celei de-a competiții continentale din sezonul trecut.

Meciul din play-off-ul Europa League ar urma să fie ultimul pe care l-ar transmite în acest sezon al cupelor europene. Începând cu faza grupelor, indiferent de competiție, drepturile de difuzare vor aparține celor de la Prima Sport și Digi Sport.

A fost scandal mare la Drita – FCSB

Voyo, platforma care a achiziționat drepturile TV pentru meciul dintre Drita și FCSB, a avut probleme majore joi seară. „A fost supusă unui atac cibernetic” a fost scuza companiei.

Utilizatorii au început să primească mesaje private de la Voyo în care li s-au oferit cinci luni gratis de abonament!

„Îți mulțumim pentru înțelegere – 5 luni de abonament din partea Voyo” a fost mailul pe care mai mulți abonați l-au primit după prânz. Nu toți utilizatorii au beneficiat, până în acest moment, de acest cadou!

Premier League e în România exclusiv pe Voyo

Începând din acest sezon, fanii Premier League vor putea urmări, oriunde și oricând, pentru prima oară în România, toate meciurile exclusiv pe Voyo.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Trustul promite „comentarii de specialitate și analize de calitate”. Din punct de vedere tehnic, trustul asigură microbiștii că vor avea parte de „streaming de cea mai bună calitate, comentarii profesionale și o experiență de vizionare premium”.

„Premier League este un produs premium, cu o comunitate puternică de suporteri, iar noi vrem să le oferim o experiență completă și captivantă, adaptată celor mai noi tendințe”, spunea Antonii Mangov, directorul de programe al PRO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE