VIDEO / Acuzații de blat la Dacia Unirea Brăila: ”Roșu și Iosofache au vândut meciuri în draci!”. Cel puțin 4 partide, bănuite!

După 1-4 cu Știința Miroslava, pe teren propriu, în ultima etapă din Liga 2, buboiul a explodat. Acuzații de blat la Dacia Unirea Brăila.

ACTUALIZARE 19.45. Costel Roșu, fotbalist acuzat că aranjat meciuri la Dacia Unirea Brăila: ”Blatiștii ordinari de noi l-am făcut antrenor mare pe antrenorul Alin Pânzaru. Nu e adevărat nimic! Nu am cum să mă duc eu la jucători, să le propun să facă blat. La Satu Mare, de exemplu, am greșit o singură pasă, nu am făcut nici măcar un fault! Cum pot fi eu blat în meciul acela? Nu am fost implicat niciodată în astfel de chestii! O să apelez la un avocat, nu am avut niciodată probleme cu justiția. Merg până la capăt să-mi apăr onoarea”.

Tehnicianul Alin Pânzaru acuză că doi dintre jucătorii de bază au trântit meciuri în prima parte a acestui sezon: atacantul Costel Roșu (32 de ani) și mijlocașul Gabriel Iosofache (26 de ani).

Acuzații de blat la Dacia Unirea Brăila: ”Roșu a fost vânzătorul echipei, nu un golgheter!”

”Au fost jucători care au avut tot felul de preocupări, orice altceva decât fotbal. Au fost unii care au început să vândă meciurile, precum Roșu și Iosofache. Au fost niște ordinari blatiști, nenorociți Au vândut meciuri în draci! Cei care au rămas nu s-au complăcut, dar au acceptat astfel de jucători lângă ei, care le-au cerut să joace la 1 pauză / 2 final. Din păcate, am aflat târziu și jucătorii nu ne-au informat. O să jucăm cu sabia deasupra capului, dar trebuie să aducem caractere, nu blatiști ordinari. S-au apucat de vândut meciuri, pentru că n-au avut bani. Lumea nu e proastă și de aia îi înjură. Roșu a fost vânzătorul echipei, nu un golgheter! Probabil că merităm asta, din moment ce i-am acceptat aici”, a tunat Pânzaru, după înfrângerea cu Miroslava (1-4), citat de digisport.ro.

”Clubul Dacia Unirea Brăila şi fundaşul Cosmin Mihai au convenit luni 13.11.2017, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale. Dea semenea, astăzi, 19.11.2017, clubul brăilean şi mijlocaşii Costel Roşu şi Gabriel Iosofache, au convenit, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Pe această cale, dorim să le mulţumim pentru întreaga perioadă petrecută în cadrul clubului fanion a judeţului Brăila şi să le dorim succes pe mai departe!”, a fost anunţul clubului Dacia Unirea Brăila, de luna trecută.

Roșu a fost vânzătorul echipei, nu un golgheter! Meciuri bănuite, cu Mioveni și cu Satu Mare

Pe lista meciurilor bănuite de conducere sunt partidele cu CS Mioveni (2-2, 1 pauză, X final) sau Olimpia Satu Mare (2-3 la Satu Mare, 2-1 la pauză pentru brăileni), spune președintele Auraș Brașoveanu.



Alte partide suspecate

Lucefărul Oradea – Dacia Brăila/ 2-0 la pauză, 3-4 la final

Dacia Brăila – Metaloglobus/ 0-1 la pauză, 2-1 la final

Pandurii Tg. Jiu – Dacia Brăila/ 3-0 la pauză, 3-3 la final



”Sunt 5-6 meciuri. Avem declarații ale unor jucători invitați și ei să participe la astfel de jocuri. Într-adevăr sunt jucători neplătiți din august, club e într-o situație fiianciară dificilă. Se cunoștea când s-a plecat la drum, băieții au fost rugați să ajute dacă pot face față. Oricum, li s-a realizat contractul acum o lună. Nu știu dacă au jucat tot timpul la pariuri. Îmi pare rău că.situația financiară a condus la astfel de situații”, a precizat președintele Auraș Brașoveanu, la DigiSport.

Costel Roşu (32 de ani), mijlocaş ofensiv sau atacant, a fost descoperit de Dumitru Bulancea, iar prima sa echipă la care a evoluat a fost Petrolul Ianca. Roşu a trecut apoi la Dacia Unirea şi ulterior pe la CF Brăila. În ianuarie 2009, Costel Roşu s-a despărţit de gruparea brăileană şi a plecat la Slobozia. În 2014 a revenit la Brăila.

Gabriel Iosofache are 26 de ani și a suferit anul trecut o operație de ligamente.

Comisia de Disciplină a FRF va declanșa o anchetă.

FRF a dictat sancțiuni severe în cazul blaturilor din Liga 2, făcute de Gloria Buzău, în 2016.

