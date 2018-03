Adrian Boingiu a presimțit că România U19 va fi egalată de Ucraina. Incidente grave la lot.

Naționala U19 a României a fost la un singur egal de calificarea la Campionatul European din această vară. Selecționerul Adrian Boingiu a glumit pe seama desfășurării partidei care venea după două victorii entuziasmante: 4-0 cu Serbia și 2-1 cu Suedia.

“Să conducem tot meciul și să fim egalați în ultimă instanță”, a spus tehnicianul, în glumă, la Digi Sport. Gluma s-a îngroșat și a devenit realitate! România a condus aseară Ucraina, dar a fost egalată și întrecută pe final, ratând dramatic calificarea la Euro 2018.

”Au fost două jocuri cu desfășurare diferită. Dacă e să putem glumi puțin înainte de ziua de mâine: după o victorie clară, unde am condus ostilitățile de la un capăt la altul și un joc în care am fost conduși și am revenit, probabil urmează un al treilea joc în care să conducem și în ultimă instanță să fim egalați. Glumim, nu ne dorim acest lucru, evident. Vom juca așa cum am fi jucat dacă aveam nevoie de o victorie, dar mai ponderat.