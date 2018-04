Adrian Petre a marcat al 10-lea gol la Esbjerg, iar promovarea în prima ligă din Danemarca este aproape. ”Rumænien Fantastisken”! În runda de astăzi, Esbjerg fB a trecut de Thisted, scor 2-0. Au marcat Anders Dreyer (51) și Adrian Petre (53).

Esbjerg este pe primul loc în liga secundă din Danemarca, cu 46 de puncte, la egalitate de puncte cu Vejle. Pe locul 3 se află Vendsyssel (45 puncte), urmată de Viborg (44 puncte). Prima clasată promovează automat în prima divizie, iar locurile 2 și 3 susțin baraj.

”Transferat in vara anului trecut la Esbjerg, Adrian Petre face o buna imagine fotbalului romanesc in Danemarca. Atacantul roman a devenit favoritul suporterilor, care i-au dedicat un cantec in care isi exprima recunostinta. “Rumænien Fantastisken!” canta bucurosi fanii lui Esbjerg”, scrie, pe Facebook, Cătălin Sărmășan, impresarul jucătorului adus de la UTA, din liga secundă a României.