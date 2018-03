Alexandra Dulgheru s-a accidentat din nou. Cât va lipsi de pe terenurile de tenis. După ce a abandonat la turneul ITF de la Santa Margherita Di Pula (Italia), Dulgheru a revenit cu precizări despre starea de sănătate. Pe contul de Facebook, sportiva a scris:

”În cea de-a doua săptămână de la Australian Open, am răcit rău. M-a ținut aproape o lună, timp în care am pierdut aproximativ patru turnee. Îmi programasem să joc două turnee de 60.000 dolari în China, apoi să încep sezonul de zgură. Mi-am luat timp, ca să lupt cu răceala, care se tot întorcea, și să mă pregătesc pentru două săptămâni de zgură.

Am mers să joc două turnee ITF de 25.000 dolari la Santa Margherita, dar, din nefericire, din pricina terenurilor, nu foarte bune după ce au ieșit din iarnă, mi-am sucit glezna în primul meci. Fizioterapeutul m-a ajutat mult, ca să pot juca ziua următoare, dar nu a mers așa de bine. În sferturile de finală, am abandonat, pentru că nu putea să împing, chiar dacă am încercat să forțez”.