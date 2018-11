'Voi mai juca doi-trei ani'

Sportiva a postat pe Instagram o fotografie din sala de operații, alături de doctorul care a operat-o, iar pe contul său de Facebook a pus un mesaj video în care a vorbit despre starea sănătății sale, precum și despre planurile de viitor.

'Tocmai am avut o operație, acum două zile, la genunchiul stâng. Operația a fost o decizie necesară. După US Open, am luat o pauză de o lună, o lună și jumătate. Am făcut recuperare, am făcut tot ce trebuia, apoi am revenit la două turnee, printre care Limoges. Aceste turnee au fost ca un test adevărat test.

Nu a mers fără intervenție. Sunt atât fericită că am făcut operația! De această dată, acum am făcut-o la timp, față de celalalte două. Doctorii sunt optimiști. Într-o lună, o lună și jumătate voi putea juca din nou tenis. În februarie, voi avea primele mele turnee (n.r. – așadar, nu va intra în calificări la Australian Open, turneu programat în ianuarie). În curând, adică în câteva zile, voi începe recuperarea. Sunt foarte fericită că am făcut operația! Foarte fericită.

Știu că starea sănătății mele nu va mai fi la fel. Dar, dacă lucrurile merg bine, voi mai juca doi-trei ani, poate chiar mai mult. Vă voi ține la curent cu recuperarea. Credeți-mă, va fi bine. Toate cele bune', a spus 'Piti', una dintre cele mai sincere și mai dezinvolte jucătoare de tenis de la noi.



Citește și:

Tenis. Interviu neconvențional cu Alexandra Dulgheru: 'În fundul meu s-au băgat 2.000.000 de euro!'. Ce spune de despre relațiile din circuitul feminin / GALERIE FOTO