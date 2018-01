Alexandru Ioniță, la CFR Cluj! La ce sumă s-a ajuns și ce jucător intră în afacere

Alexandru Ioniță, la CFR Cluj? Patronul Astrei, Ioan Niculae, a luat problema în mâini: joi se întâlnește cu președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan.

ACTUALIZARE 16 ianuarie. Părţile au ajuns în această după-amiază la un acord de principiu: CFR CLuj plătește un milion de euro și-l trimite la Giurgiu pe Urko Vera, discutându-se şi despre un procent pentru un transfer ulterior. Astra a dorit să deţină 20% dintr-o eventuală revânzare a fotbalistului, în timp ce CFR a anunţat că poate să onoreze doar 10%. Cel mai probabil va rămâne acest din urmă procent, informează DigiSport.

ACTUALIZARE. CFR Cluj oferă 1.000.000 de euro pe Alexandru Ioniță, după ce ultima ofertă fusese 700.000 de euro, plus un jucător, Nouvier sau Nistor. ”Treaba cu jucătorii cade. Avem experiențe neplăcute cu CFR. Dani Coman a discutat cu Nistor, dar el nu ar vrea să vină la Astra. Noi am mai dat jucători la CFR și am tot așteptat să ne dea banii”, a spus Ioan Niculae, la DigiSport.

Bosul de la Giurgiu speră să găsească o soluție în cazul Ioniță, fotbalist care, potrivit președintelui Astrei, Dani Coman, a refuzat ”cel mai mare contract din istoria clubului nostru”.

Alexandru Ioniță a refuzat prelungirea contractului cu Astra Giurgiu. Campioana din 2016 i-a propus fotbalistului de 23 de ani extensia cu doi ani a angajamentului scadent în decembrie 2018, cu un salariu lunar de 10.000 de euro, plus 50.000 de euro la semnătură. Alex Ioniță trebuia să-și plătească singur taxele către stat pentru bonusul de 50.000 de euro care i-a fost promis la semnătură.

Tânărul internațional a fost nemulțumit de ofertă, considerând că nu beneficiază de nicio mărire salarială. Ulterior, conducerea Astrei a plusat și i-a pus pe masă lui Ioniță 100.000 de euro la semnătură, dar fotbalistul a rămas ferm pe poziție.

”Conform vechiului contract, Alex Ioniță urma să primească de la 1 ianuarie 2018 un salariu lunar de 10.000 de euro. El a avut 5.000 de euro în primii doi ani, 7.000 în al treilea an și 8.000 în 2017. Nu se poate spune că ar fi avut cel mai mare salariu din istoria Astrei. Le Tallec a avut un salariu mai mare decât al lui Ioniță”, au dezvăluit pentru Libertatea persoane din anturajul fotbalistului.

Dani Coman dezvăluise săptămâna trecută că nu există nici o ofertă concretă pe adresa lui Ioniță, în ideea în care clubul ar accepta să-l transfere pe o sumă de bani care să mulțumească gruparea.

Singurele telefoane au fost primite de la CFR Cluj. Patronul Astrei, Ioan Niculae, a luat problema în mâini: joi se întâlnește cu președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan. S-ar putea bate palma în cazul Ioniță! Astra cere 1.300.000 de euro, în condițiile în care, în 2013, l-a cumpărat de la Rapid cu 700.000.

