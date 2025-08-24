Dringo a impresionat și de data aceasta. Acesta a încheiat finala cu timpul de 10.46 secunde, antrenat de Robert Olah. Reușita de la Craiova a venit la scurt timp după o alta. Mai precis, cu câteva săptămâni în urmă, el s-a impus în Polonia, în proba neclasică de 300 metri, unde a stabilit un nou record național al României (32.31 secunde), devansând concurenți din SUA, Jamaica, Polonia și Serbia.

Dringo a stabilit în luna iunie, la Maribor, Slovenia, un nou record național în proba de 400 de metri plat (44.74 secunde), rezultat prin care a obținut și calificarea la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, competiție programată în septembrie.

De asemenea, la începutul lunii iulie, la Novo Mesto, în Slovenia, a reușit și un record personal la 200 de metri, cu timpul de 20.76 secunde.

Totodată, un român poreclit „Vampiro” a alergat în Maratonul din Coreea de Nord. Iată cine este Ștefan Iulius Gavril.



