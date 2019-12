De Daria Maria Diaconu,

Fosta mare campioană la gimnastică artistică a făcut anunțul joi, în cadrul unei conferințe de presă.

De ce a demisionat Andreea Răducan

„Neîndeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a făcut să consider că e nevoie de schimbare, că poate nu sunt omul potrivit la conducerea federației. Sub o formă sau alta o parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare, spunând că nu sunt soluții. Nu sunt dispusă în continuare să-mi asum ceea ce nu se dorește a se face în continuare, motiv pentru care am decis după ședința Comitetului Executiv să pun punct prezenței mele în frunte Federației Române de Gimnastică.

Voi rămâne în continuare alături de gimnastica românească. Cred că și din cauza orgoliilor foarte mari ajungem în această situație. Am avut discuții corecte cu antrenorii federali. Dacă nu e timp sau nu există soluții eu nu pot să continui în acest ritm. Cu regret părăsesc această federație și vreau să mulțumesc partenerilor noștri MTS și COSR care au fost alături de noi. Nu cred că au fost lucruri pe care noi să le fi cerut fără a avea un răspuns afirmativ. Problema rămâne că noi nu putem să ne ridicăm la nivelul cerințelor partenerilor noștri. Au fost multe lucruri pe care propuse, dar puține au avut un răspuns”, a declarat Andreea Răducan, citată de ziare.com.

Andreea Răducan: „Mi-a lipsit o echipă care să înțeleagă și să fie dornică de schimbare”

Fosta sportivă a afirmat că i-a fost mai ușor pe bârnă, unul dintre aparatele la care a performat ca gimnastă, decât să rămână la conducerea federației.

„Au fost doi ani destul de grei, în care am încercat atât cât am putut să dezvolt proiecte frumoase, să redau entuziasmul echipei din Federația de Gimnastică. Am venit la cârma federației cu mult entuziasm, deși știam că nu va fi ușor. Nu se pot întâmpaă minuni peste noapte și e nevoie de unitate, asta am susținut atunci. Mărturisesc că ori mesajul nu a fost înțeles, ori mai puțin îmbrățișat. Ca sportivă de performanță, vrei că lucrurile să le faci cât mai aproape de perfecțiune.

Pe bârnă era mult mai simplu decât să rămân aici că președinte al federației. Ne-am străduit să adunăm bugetul, anul acesta FRG a avut cel mai mare buget. Au fost și sponsorizări, partea medicală fiind destul de costisitoare. Sportivii și antrenorii au avut totul la dispoziție pentru a-și desfășura activitatea așa cum trebuie. Ceea ce mi-a lipsit în mod direct a fost o echipă care să înțeleagă și să fie dornică de schimbare. Am dorit să facem unele schimbări în ceea ce privește colectivele tehnice”, a mai spus Andreea Răducan.

Andreea Răducan a fost aleasă în funcția de președinte al federației Române de Gimnastică în data de 4 august 2017.

