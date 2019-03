Andrei Stoica va lupta săptămâna viitoare în cea mai mare promoție din Asia

Promoția One Championship are planuri marețe pentru 2019. După ce a semnat recent cu nume mari din lumea sporturilor de contact – foștii campioni UFC Demetrious Johnson și Eddie Alvarez, campionul Glory, Nieky Holtzen, campionul W5, Cosmo Alexandre – au semnat un contract multi-fight, pe 2 ani, cu primul român care va lupta în promoția One Championship, multiplul campion mondial Superkombat, Andrei Stoica.

După ce a reprezentat România prin toată Europa de-a lungul anilor, Andrei Stoica va lupta pentru prima dată pe continentul asiatic, în cadrul promoției One Championship. Gala ”One Championship: Reign of Valor” va avea loc pe 8 martie și se va desfășura în cadrul celui mai mare stadion din orașul Yangon, în statul Myanmar. Gala va fi transmisa în peste 118 țări din jurul lumii și va putea fi urmărită de peste 1 MILIARD de telespectatori.

„Abia aștept să lupt săptămâna viitoare! Fiind debutul meu în One Championship și în Asia, vreau să îmi demonstrez valoarea și să las o impresie buna. Vreau să cuceresc treptat Asia și să urc steagul României pe cea mai înaltă culme. Voi lupta chiar pe 8 martie, așa că sper să pot face un cadou frumos femeilor din România”, a declarat Andrei Stoica.

Oponentul său, marocanul Tarik Kbabez, nu este străin meleagurilor românești, în anul 2015 castigând o piramidă la categoria grea într-o gală la București, unde a luptat și Andrei Stoica. Cei doi au luptat și în Olanda, în urmă cu 2 ani, în meciurile preliminare WFL Final 16, ambii calificându-se în piramida WFL: Final 8.

Citește și:

Bogdan ”Bad Boy” Stoica se operează și ratează prima bătălie din 2019. OSS Fighters se ține pe 28 februarie, în București