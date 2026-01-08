TVR: buget insuficient pentru sublicențiere

Adriana Săftoiu, directoarea generală a TVR, instalată în funcție în noiembrie 2025, a explicat pentru Golazo.ro de ce televiziunea publică nu a putut accepta propunerea venită din partea Antena 1.

„A fost o discuție, până în Crăciun, între 15-20 decembrie, dacă-mi amintesc bine, la solicitarea celor de la Antena 1. Au vorbit cu cei de la redacția Sport. Au venit cu o propunere, dar din câte am înțeles de la colegii mei, nu e fezabilă”, a declarat Săftoiu.

Suma vehiculată pentru acest parteneriat ar fi fost de aproximativ 5 milioane de euro, însă TVR nu are, momentan, bugetul pentru anul 2026 aprobat.

„În orice discuție pe care o am, avertizez că, în acest moment, noi nu avem bugetul pe 2026. Deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat pentru 2026. TVR oricum are câteva în desfășurare ca urmare a unor contracte din 2025”, a explicat șefa TVR.

Prioritatea TVR-ului: tehnologia depășită

Adriana Săftoiu a subliniat că starea tehnică a televiziunii reprezintă o problemă mult mai urgentă decât difuzarea Campionatului Mondial.

„Din punctul meu de vedere, TVR este un muzeu tehnologic. Din păcate. Într-o discuție avută pe un anumit sistem care asigură emisia, am ajuns la concluzia că ne-ar trebui vreo 2,5 milioane de euro ca să putem să facem această tehnologizare, această investiție”, a precizat Săftoiu.

Aceasta a explicat că aproape 80% din bugetul instituției este alocat salariilor și orelor suplimentare, iar investițiile în infrastructură au fost aproape inexistente în ultimii 15 ani.

„Totul e pe cârpeală”, a adăugat directoarea.

Calificarea României – o posibilă schimbare de perspectivă?

Întrebată dacă o eventuală calificare a României la turneul final ar putea schimba prioritățile TVR, Săftoiu a fost sceptică.

„La modul foarte sincer, și eu vă întreb pe dumneavoastră ca om de sport, chiar credeți că această întrebare despre calificare pleacă de la o variantă … măcar pe jumătate realistă?”, a întrebat ea, subliniind dificultatea acestui scenariu.

În cazul unei calificări, Săftoiu nu exclude posibilitatea solicitării unei suplimentări de buget de la Guvern, însă rămâne rezervată: „Nu știu să vă spun lucrul ăsta. Sincer, mi-e foarte greu să fac această estimare”.

TVR, între blackout și Cupa Mondială

Drumul României către Mondial începe pe 26 martie, cu un meci împotriva Turciei, urmat de o partidă cu Slovacia sau Kosovo, programată pe 31 martie 2026. Cu toate acestea, chiar dacă ar fi găsiți cei 5 milioane de euro pentru sublicențiere, mai este nevoie de alte milioane pentru a asigura o transmisie de calitate.

„Absolut, absolut. Și mai e ceva. Să spunem, mergând tot pe această ipoteză, că se califică România și vom transmite Campionatul Mondial de fotbal. Aș putea eu, TVR, din publicitate sau din alte variante de venit, să-mi asigur acest necesar pentru investiții?”, a întrebat retoric Săftoiu.

Adriana Săftoiu a concluzionat că, în condițiile actuale, difuzarea turneului final este o utopie pentru TVR: „Credeți-mă, mi s-a prezentat situația de așa manieră încât s-a pus problema să avem un blackout, pentru că nu face față sistemul. Deci între asta și cumpărarea unei competiții, chiar și în care joacă România, am de ales”.

