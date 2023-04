VIDEO. Cum a fost filmat un antrenor român în fața jucătorilor în vestiarul unei formații din Arabia Saudită: „Defens, senzațional. No greșeală! Dublaj, presion, triplaj, presion”

La analiza jocului, când își lăuda jucătorii după meciul cu Al Nassr, Borugă a combinat cuvinte din limba română și din limba engleză. Jucătorii nu păreau interesați și nici nu dădeau semne că ar înțelege ceva.

„Defens, perfect. Perfect. Senzational! Speed perfect. Atac perfect. Presion perfect. Number one, number one team. Incredibil! Incredibil! Perfect! Perfect! No greșeală! Perfect. Pas, pas, pas, no problem! OK? Lateral presion. Dublaj, presion, triplaj, presion”, se aude în discursul tehnicianului român.

Momentele cu Borugă au fost postate pe Facebook de jurnalistul Xavier Drăgoescu.

Borugă a fost coleg cu Adi Mutu la cursurile pentru licența UEFA B și cu Bogdan Lobonț, Andrei Cristea sau Daniel Pancu la cele pentru licența UEFA A.

La Osod Al Medina, el face parte și din staff-ul primei echipe, unde „principal” este Augustin Călin (42 de ani), un tehnician care a pregătit mai multe echipe din zona arabă și zona africană, dar și formații din ligiile inferioare din România..

Când a preluat echipa, Călin spunea despre Borugă că „este un profesionist desăvârșit care cunoaște foarte bine limba arabă și este de mare ajutor”, punctează GSP.

După 25 de meciuri din a doua ligă din Arabia, Ohod Al Medina se află pe locul 13, cu 30 de puncte (6 victorii, 12 egaluri și 7 înfrângeri). La formația arabă evoluează și fostul dinamovist Alexandru Răuță.

Pe Ohod Al Medina au mai antrenat-o și alți români în trecut Petre Gigiu (iunie – decembrie 2010) și Aurel Țicleanu (iunie – decembrie 2011)

Pentru băieții de la România Regală: „Să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta”

Borugă a antrenat Sport Team sau Frăția, din campionatele regionale ale Capitatei. Anul trecut, Daniel Borugă antrena în liga județeană Vrancea, la CSM Adjud.

De cinci ani, antrenorul pregătește li echipa de fotbal România Regală, o inițiativă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.

Daniel Borugă, antrenorul României Regale

,„Mister”, ridicat pe brațe după o victorie cu Serbia Regală

Borugă e filmat în timp ce îi transmite unui jucător: „Vreau mai mult să ieși, să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta. Deci nu mai merge, frate!”.

Recomandări Reportaj dintr-o călătorie pentru o inimă sănătoasă. Sute de copii zboară anual la o clinică din Italia, unde medicii le oferă șansa pe care nu o au în România

Jucătorii acestei echipe i se adresează cu „Mister”

