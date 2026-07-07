Egiptul a dat senzația că va răpune prea ușor Argentina

Egiptul a produs un șoc imens pe parcursul partidei, conducând mai întâi prin golul de generic al lui Yasser Ibrahim din minutul 15, venit la scurt timp după ce Lionel Messi ratase o lovitură de la 11 metri.

Deși egiptenii au avut un gol anulat de VAR în repriza secundă, aceștia au reușit totuși să își dubleze avantajul în minutul 67 prin Ziko, grație unei acțiuni devastatoare declanșate de Mohamed Salah, lăsând selecționata sud-americană într-o situație aparent fără ieșire.

Romero și magia lui Messi au readus suflul Argentinei

Finalul confruntării a intrat însă direct în istoria fotbalului mondial printr-un forcing de-a dreptul dramatic al „pumelor”. Semnalul revoltei a fost dat în minutul 79, când Cristian Romero a redus din diferență cu o lovitură de cap perfectă, în urma unei centrări semnate de Messi.

Doar cinci minute mai târziu, în minutul 84, după o ratare monumentală a lui Lautaro Martinez, însuși Lionel Messi s-a revanșat complet pentru penalty-ul ratat: starul argentinian a restabilit egalitatea cu un șut necruțător din interiorul careului, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă.

Argentina finalizează astfel o misiune considerată imposibilă și își asigură biletul pentru sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.

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