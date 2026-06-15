Campania „Viza refuzată îți aduce un televizor”

Inițiativa aparține conglomeratului argentinian Newsan, care s-a angajat să ofere televizoare marca locală Noblex primilor 100 de oameni care fac dovada că li s-a refuzat viza de intrare în SUA în perioada ianuarie – iunie a acestui an.

O reclamă pe Instagram cu sloganul curajos „Dați-ne viza refuzată și luați un televizor gratuit” a strâns rapid cozi impresionante în fața sediului companiei din Buenos Aires.

Tomas Vageller, un jucător profesionist de sporturi electronice în vârstă de 24 de ani, s-a numărat numără printre cei norocoși. „Am vrut viza pentru că suntem convinși că aceasta va fi ultima Cupă Mondială a lui Messi. Sunt extrem de trist că nu voi fi acolo, dar măcar plec acasă cu un cadou”, a explicat el. „”

Atmosferă calmă înainte de primul joc al naționalei la CM 2026

Deși Argentina deține trei titluri mondiale, atmosfera din țară este neobișnuit de calmă înainte de startul turneului nord-american din 2026.

Contrastul este uriaș față de entuziasmul din 2022, când suporterii trăiau intens ceea ce credeau a fi ultima șansă a lui Lionel Messi de a ridica trofeul.

În cele din urmă, ediția din Qatar a adus Argentinei primul titlu din 1986 încoace, după o finală legendară împotriva Franței (încheiată 3-3 și decisă la loviturile de departajare).

În actuala ediție, parcursul Argentinei începe miercuri, 17 iunie, împotriva Algeriei, în cadrul Grupei J. Din aceeași grupă mai fac parte Austria și debutanta Iordania.

Restricții stricte la frontieră

Procesul de acordare a vizelor a devenit o problemă majoră la această Cupă Mondială, din cauza politicilor stricte și agresive de control la frontieră impuse de administrația Donald Trump în SUA. Situația a afectat nu doar fanii, ci și sportivii și oficialii:

Profund afectați de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, fanii Iranuluiau avut probleme cu alocarea biletelor, iar naționala a fost nevoită să își mute baza de pregătire în Mexic, deși toate meciurile din grupă se vor disputa pe teritoriul SUA.

De asemenea, suporteri din Haiti, membri ai staff-ului tehnic din Irak, președintele federației de fotbal din Palestina, arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, dar și atacantul naționalei Elveției, Breel Embolo, s-au lovit de controale severe sau de refuzuri categorice la intrarea în Statele Unite.

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