GER, 3. Liga VfB Luebeck vs SV Waldhof Mannheim / 20.01.2024, Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmuehle, Luebeck, GER, 3. Liga VfB Luebeck vs SV Waldhof Mannheim im Bild / picture shows Schiedsrichter Nico Fuchs Bergisch Gladbach unterbricht das Spiel nach wuerfen von Gegenstaenden Schneebaellen beordert die Mannschaften in die Kabine *** GER, 3 Liga VfB Luebeck vs SV Waldhof Mannheim 20 01 2024, Dietmar Scholze Stadion an der Lohmuehle, Luebeck, GER, 3 Liga VfB Luebeck vs SV Waldhof Mannheim in the picture picture shows Referee Nico Fuchs Bergisch Gladbach interrupts the match after throwing objects snowballs orders the teams to the dressing room. "Profimedia/ IMAGO". Profimedia Images