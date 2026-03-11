A trecut testele medicale și a primit o asigurare auto cadou

Centenarul nu doar că a trecut cu succes testele medicale necesare, dar a primit și un cadou surpriză la petrecerea de ziua lui: o nouă poliță de asigurare auto.

Elio Balacca și-a sărbătorit aniversarea alături de familie și de reprezentanți ai autorităților locale, într-o atmosferă festivă, cu tort, lumânări și multe felicitări.

Coincidența face ca, cu doar două zile înainte de aniversare, italianul să fi trecut examenele medicale necesare pentru a-și reînnoi permisul de conducere.

La petrecere a semnat chiar și o nouă poliță de asigurare auto, oferită drept cadou pentru longevitatea și vitalitatea sa.

Datorită prospețimii și dinamismului său, el și-a câștigat porecla de „Bunicul Sprint”.

O viață legată de Riviera italiană

Elio Balacca s-a născut pe 2 martie 1926 în Montescudo, un mic oraș de deal din apropierea coastelor Rimini și Riccione. Ca mulți tineri ai generației sale, el s-a mutat spre litoral, unde turismul începea să se dezvolte rapid.

Împreună cu tatăl și frații săi, Lino și Giuseppe, a deschis un depozit en-gros de fructe și legume la Riccione, într-o perioadă în care hotelurile și pensiunile începeau să apară în număr tot mai mare pe Riviera Romagna.

În 1958 s-a căsătorit cu Flavia Ceccoli, iar familia lor s-a mărit în timp cu doi copii, Andrea și Giovanna, dar și cu nepoții Gabriele și Alberto.

A administrat un hotel timp de 33 de ani

La sfârșitul anilor 1970, Elio Balacca s-a mutat la Viserbella di Rimini, unde a construit și a administrat, împreună cu frații săi, Hotelul Viking.

A condus afacerea timp de 33 de ani, contribuind la dezvoltarea turismului din zonă în anii de aur ai Rivierei italiene.

După închiderea hotelului, nu s-a retras complet din activitate. Până la vârsta de 98 de ani a lucrat în propria grădină de aproximativ 1.500 de metri pătrați, ocupându-se zilnic de legume și plante.

„Este tânăr la suflet, vioi și elegant”

La aniversare a fost prezentă și Marina Zoffoli, consilier pentru servicii personale și familiale din cadrul Primăriei Riccione, care i-a transmis felicitări în numele administrației locale.

Ea a povestit un moment amuzant din timpul petrecerii.

„Când intru la petrecere, mă uit în jur și, văzând un domn distins, zâmbitor, cu o strângere de mână fermă și un pas încrezător, mă gândesc: «Ce invitat minunat!»”, a spus aceasta.

„Îi strâng mâna cu entuziasm, schimb câteva cuvinte, apoi întreb: «Mă scuzați, dar cine este sărbătoritul?»”

Răspunsul a venit rapid din partea celor prezenți: „El este”.

Consilierul a adăugat: „Domnul Elio este tânăr la suflet, vioi și elegant în felul său de a fi și strălucit în poveștile sale. Și mai presus de toate, este mândru că și-a reînnoit permisul de conducere atât de ușor.”

De ziua lui, în timpul petrecerii, femeia care îl îngrijea le-a spus celor din familia lui Elio: „Pe hârtie, ar trebui să am grijă de el, dar în realitate, el are grijă de mine…”

La 100 de ani, italianul nu doar că își sărbătorește viața alături de familie, dar continuă să fie activ și independent, inclusiv la volan. „Nu mă opresc niciodată”, spune Elio.

Recent, un cuplu de 90 de ani a cumpărat un Porsche pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a nunții.

