Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Dani a dezvăluit că niciodată n-a luat banii la zi, așa cum erau aceștia stipulați în contract: „Vorbeam cu un prieten și îi spuneam că atât timp cât am jucat fotbal n-am avut niciodată banii la zi. La nicio echipă la care am fost! Niciodată n-am fost cu banii la zi. Nici la Rapid, nici la Vaslui, nici la Brașov, nicăieri”.

Poveștile cele mai cunoscute legate de bani în fotbalul de la noi sunt la Rapid. „Domnul Copos întârzia mereu cu banii, dar venea și spunea: «Bă băieți, n-am nici luna asta, nici luna viitoare! Dar peste trei luni vă dau toți banii pe data de 10». Pe data de 9 ne intrau banii! N-a fost o dată să spună că-i dă pe 10 și să intre pe 11. Niciodată! Dar, în rest, se certa cu noi și pentru 50 de euro”, a spus Coman la emisiunea de pe GSP.RO.

I-a cerut patronului înjumătățirea salariului: „Bă, n-am cum”

Finalul carierei l-a prins pe portar la Astra Giurgiu. Unde și-acolo a avut o experiență inedită în ceea ce privește partea financiară.

„Cred că am fost singurul jucător din istoria fotbalului românesc care m-am dus la patron, în ultimul an, când nu mai apăram, și i-am zis: «Domnu’ Niculae, făceți-mi salariul la jumătate!». «Păi cum să ți-l fac jumătate?». «Nu mai apăr titular. Nu e normal ca eu să am mai mult decât Silviu Lung, care e titular».Aveam 10.000 de euro pe lună și m-am dus să-mi facă 5.000. «Bă, n-am cum să-ți fac 5.000. Ți-l fac 7.000». Și mi-a făcut 7.000. La cererea mea. Am fost singurul din istoria fotbalului care a făcut asta! Și am luat banii”, a povestit acesta.

„Sunt foarte mulțumit cu ce-am câștigat ținând cont de visul pe care-l aveam eu când eram copil. Am crescut într-o familie de oameni normali, care munceau. Gresie și faianță în casă am pus la 18 ani, la Ștefănești. O familie care făcea sacrificii să ne țină pe mine și pe sora mea la școală. Să mă pot duce eu la antrenamente” Dani Coman, fost portar

A plecat de la Astra din lipsa banilor

Dani Coman s-a retras din fotbal la Astra, apoi a preluat funcția de președinte a clubului. Acolo unde a lucrat o bună perioadă de timp cu omul de afaceri Ioan Niculae, patronul echipei.

„Eu n-am avut nicio problemă cu el la Astra. Era omul cu care puteai să vorbești orice. Fotbal, afaceri, viața privată, orice. Singura problemă era când trebuia să dea banii. Erau problemele financiare pe care le rostogoleam tot timpul. Luam un împrumut dintr-o parte, așteptam banii din drepturile TV să plătim datoriile. Noi n-aveam bani niciodată! Niciodată! Niciodată clubul n-a avut bani, doar în momentul în care am câștigat campionatul” a spus fostul portar.

1,5 milioane de euro a fost cota cea mai mare pe care Dani Coman a avut-o în carieră, în ianuarie 2008, când evolua la Rapid București

