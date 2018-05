Membru în Comisia tehnică a FRF, ”Belo” a fost în centrul atenție la faza finală a Gimnaziadei de fotbal feminin. La Izvorani au loc zilele acestra etapele finale ale Gimanziadei la zece discipline sportive. Printre ele, fotbalul feminin, competiție care l-a avut ca invitat special pe fostul mare jucător Miodrag Belodedici.

Desfășurat sub patronajul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, concursul a adunat în faza finală crema fotbalistelor la nivel școlar din țară. Iar Belodedici a fost extrem de impresionat de ceea ce a văzut pe teren.

” E la fel de palpitant meciul fetelor ca unul în care joacă băieții. Există fete care se miscă chiar bine, dar băieții sunt mai talentați puțin. Numai astfel de evenimente pot constitui selecția la loturile naționale, așa putem vedea ce avem și putem alege pe cei mai talentați sportivi. La fotbalul feminin viteza este mai mică, forța mai mică, dar tehnica este la fel ca și la masculin. Nu știu dacă fetele ar rezista la o echipă de băieți, dar sigur le-ar distrage atenția băieților” – Miodrag Belodedici, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni.

Fosta legendă a naționalei le-a transmis fetelor care l-au asaltat pentru fotografii și autografe să creadă în visul lor de a ajunge la prima reprezentativă a ”tricolorelor” și de a participa, de ce nu, la un turneu final. În plus, cel poreclit ”Căprioara” a mărturisit că a văzut la Gimnaziada de fotbal feminin o sportivă care aduce mult cu stilul pe care el îl avea în joc.

”Avem voie să visăm, orice fată poate face asta, antrenorii la fel, dar naționalele puternice la fete sunt mult în fața noastră. Putem să ajungem să ne batem cu Germania, SUA, cu țările din partea nordică a Europei, care sunt toate foarte puternice, dar în timp. La băieți libero a dispărut, dar am văzut o fată foarte calmă, tehnică, bună pasatoare, care dă o siguranță echipei, e un fel de Belodedici în variantă feminină” – Miodrag Belodedici, jucător cu 55 partide sub tricolor.

Componentă a naționalei de junioare, desemnată cea mai bună jucătoare a competiției și golgheter, Roxana Mirea de la Şcoala „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, a mărturisit că visul ei este să ajungă la Barcelona.

”De șase ani fac fotbal, am jucat prima dată la băieți, apoi am trecut la fete. Cu băieții era mai greu să joc, au mai multă forță.Vreau să ajung ca Messi, e jucătorul meu preferat. Din România nu am nici o echipă favorită, țin doar cu Barcelona” –Roxana Mirea.

O altă tânără fotbalistă remarcată la turneul de la Izvorani, Alexandra Marcosan de la Școala Râmnicelu, are ca model un jucător din Liga 1. ”Am început fotbalul din clasa a cincea. Fac ce fac cu pasiune, dar a fost greu. Ne pregătim la școală, nu la cluburi sportive. Țin cu FCSB și îmi place mult de tot de Alibec, dar mă inspir de la toți” – Alexandra Marcosan.

Ocupantele podiumului de premiere la fotbal feminin: Locul I – Școala gimnazială “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca (Cluj) – Regiunea Nord Vest; Locul II–Școala gimnazială „Râmnicelu” din Braila (Braila) – Regiunea Sud Est; Locul III – Scoala gimnazială nr. 40, din Sector 2 (București) – Regiunea București-Ilfov.

Alte premii oferite: Maria Florentina Militaru (Șc nr.40), “cea mai bună speranță”, „Cel mai bun portar” – Georgiana Brânză (Șc. “Râmnicelu”), “cea mai bună jucătoare a finalei” – Kincso Szekely (Șc.“Iuliu Hațieganu” )

Toate echipele calificate la Faza Finală a Gimnaziadei au primit câte un set de șase mingi din partea FRF, iar Ministerul Educației Naționale a oferit premii în bani echipelor clasate pe primele trei locuri.

Premierile au fost realizate de George Boroi, secretarul general al COSR, reprezentanții FRF – Miodrag Belodedici, Mihnea Marsilian Totan, Team Manager lot senioare în cadrul FRF, Ciprian Paraschiv, Director Dezvoltare Fotbalistica FRF și inspectori școlari, reprezentanți ai MEN.

Faza finală a Gimnaziadei este organizată anul acesta în premieră la Complexul Olimpic de la Izvorani. Elevii celor mai bune școli din țară la 10 discipline alese în proiect (rugby tag, tenis de masă, badminton, handbal, atletism, fotbal, oină, volei, baschet și șah ) au șansa să concureze în templul olimpismului autohton.