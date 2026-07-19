Întâlnirea oficială a avut loc sâmbătă, când Netanyahu l-a primit la Ierusalim pe ambasadorul Argentinei în Israel, rabinul Shimon Axel Wajnis, transformând vizita diplomatică într-o platformă de încurajare pentru naționala sud-americană.

Mesajul lui Netanyahu pentru Milei

În cadrul discuțiilor, prim-ministrul israelian a ținut să sublinieze legătura de prietenie strânsă care îl leagă de liderul de la Buenos Aires. Dialogul a reflectat o curtoazie reciprocă desosebită, iar premierul israelian nu a ezitat să își declare deschis simpatia pentru echipa condusă din teren de Lionel Messi, punând accent pe considerente politice.

„Javier, ești un prieten adevărat. Te susținem și susținem Argentina în atâtea feluri, inclusiv mâine. Mult succes!”, i-a transmis Benjamin Netanyahu ambasadorului, cu rugămintea de a duce mesajul mai departe către președintele argentinian.

Răspunsul din partea Administrației de la Buenos Aires a fost la fel de efuziv. Ambasadorul Wajnis i-a comunicat premierului mulțumirile oficiale ale lui Javier Milei, care s-a arătat profund onorat de faptul că liderul israelian a ales să devină un suporter al Argentinei în acest moment crucial.

O axă politică între Buenos Aires și Ierusalim

Apropierea dintre cele două guverne a devenit una dintre cele mai vizibile și constante alianțe din arena internațională actuală.

De la preluarea mandatului său în decembrie 2023, președintele de orientare libertariană Javier Milei a plasat Israelul în centrul politicii sale externe, definind statul evreu drept un „aliat strategic” cu care Argentina împarte valori fundamentale identice.

Până în prezent, Milei a efectuat trei vizite oficiale în Israel, cea mai recentă având loc sub forma unei vizite de stat de amploare în aprilie 2026.

Relațiile bilaterale s-au concretizat și prin semnarea unor acorduri economice și tehnologice importante, printre care se numără un memorandum de înțelegere axat pe dezvoltarea inteligenței artificiale.

Pe lângă cooperarea guvernamentală, liderul argentinian manifestă un interes cultural și spiritual profund pentru iudaism, apărând în mod sistematic operațiunile diplomatice și militare ale Israelului pe marile scene ale lumii.

Mai mult, Milei a utilizat fondurile din prestigiosul Premiu Genesis pentru a lansa „Acordurile Isaac”, o inițiativă de un milion de dolari creată special pentru a consolida punțile diplomatice între Ierusalim și diverse state din America Latină.

Argentina caută un triumf istoric consecutiv la New Jersey

Mesajul de susținere vine în cel mai important moment pentru fotbalul argentinian din ultimii patru ani. Finala programată pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, pune față în față Argentina și Spania, fiind pentru prima dată când cele două superputeri fotbalistice se întâlnesc în ultimul act al unei Cupe Mondiale.

Selecționata „Albiceleste”, care deține statutul de campioană en-titre după ce a cucerit al treilea său titlu mondial în Qatar în 2022, are șansa de a obține un al patrulea trofeu în palmares și de a bifa o performanță rară: câștigarea a două ediții consecutive.

Drumul Argentinei spre finală a fost unul intens, fiind marcat de o victorie dramatică cu scorul de 2-1 obținută în semifinale împotriva Angliei, meci în care căpitanul Lionel Messi a fost din nou decisiv, oferind pasele de gol care au asigurat calificarea.

Finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina, se va disputa, duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, la New Jersey (în direct la Antena 1).

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