Benny Adegbuyi s-a născut la Cluj-Napoca din tată nigerian: „Românii nu sunt un popor de oameni rasiști. Mă simt sută la sută român”

Benny vorbește limba română la perfecție. Este cel mai bine cotat kickboxer român al momentului și totodată unul dintre cei mai longevivi luptători din Top 10 mondial al greilor din ultimul deceniu.

Are nu mai puțin de 20 de meciuri la cel mai înalt nivel, fiind de 3 ori câștigător al turneelor Glory și de două ori challenger oficial la centura de campion mondial. Iar cea mai importantă victorie din istoria kickboxului românesc a fost atunci când l-a făcut KO pe legendarul Badr Hari.

„Mă consider jumătate nigerian, jumătate român”

Dar cum a început povestea lui Benny? O dezvăluie chiar el.

„Părinții mei s-au cunoscut la Cluj-Napoca, unde tata făcea facultatea, Politehnica. Mama era și ea la facultate tot acolo. S-au cunoscut și în urma iubirii dintre ei am apărut eu. La vârsta de doi ani am plecat cu ambii părinți în Lagos și am locuit acolo în jur de cinci ani. Tata e decanul Facultății de Inginerie din Lagos. Eu mă rog de el să se pensioneze, să vină în România și nu vrea”, a spus Benny la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Apoi, părinții au fost nevoiți să divorțeze pentru că „mama nu era obișnuită cu cultura africană”. Iar povestea sportivului a continuat în România.

„La Aiud, unde aveam bunica. Eu mă consider jumătate nigerian, jumătate român. Dar în interiorul inimii mele, toate amintirile sunt legate de România și e normal să mă simt sută la sută român. Tata a rămas în Lagos și mai vine periodic prin Irlanda, pentru că s-a recăsătorit. Anul trecut am fost cu fiul meu în Irlanda fiindcă mi-am dorit să-și cunoască bunicul negru, așa cum îi spune el”, mai spune acesta.

„Am avut parte de mici răutăți, dar nu m-a durut”

Întrebat în emisiune dacă a avut probleme în copilărie din cauza culorii pielii, Benny a răspuns: „În Aiud eram trei persoane de culoare. Eu, sora mea și încă un băiat”.

Apoi a mai spus: „Ca să fiu sincer, și în 2023 se uită lumea ciudat la mine, dar m-am învățat. Nici nu mai observ chestiile astea. Am avut mici probleme, dar faptul că am fost diferit cred că a fost un avantaj pentru mine în copilărie. Am avut parte de mici răutăți, dar nu m-a durut, n-am suferit. Nu pot să zic că am crescut într-un bullying unde lumea mă făcea negru sau îmi aducea alte jigniri. Nu, lumea chiar a vrut să se asocieze cu mine, iar românii nu sunt un popor de oameni rasiști”.

Benny a fost premiat de două ori pentru cea mai bună luptă a anului în lume, în 2018 și în 2020.

