Mike Tyson gifle Jake Paul lors de leur ultime face-à-face avant de monter sur le ring au Stadium d'Arlington au Texas le 14 novembre 2024. La légende des poids lourds Mike Tyson a giflé le YouTubeur Jake Paul au moment où les deux hommes se faisaient face pour la dernière fois jeudi avant leur duel sur le ring porté par le géant du streaming Netflix. Âgé de 58 ans, Tyson a giflé Paul avec sa main droite après la pesée officielle pour le combat de boxe programmé vendredi à 19 heures locales (2 heures samedi en France). Mike Tyson slaps Jake Paul during their final face-off before entering the ring at Arlington Stadium in Texas on November 14, 2024. Heavyweight legend Mike Tyson slapped YouTuber Jake Paul as the two men faced each other for the final time on Thursday before their showdown in the ring on streaming giant Netflix. Tyson, 58, slapped Paul with his right hand after the official weigh-in for the boxing match scheduled f