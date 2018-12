Wilder şi Fury erau neînvinşi înaintea acestui meci, dominat de britanic, deşi a fost trimis de două ori la podea. Un arbitru judecător i-a dat victoria americanului (115-111), unul l-a văzut învingător pe britanic (115-110), iar al treilea a văzut egalitate (113-113).

La trei ani după ce a pus capăt hegemoniei lui Vladimir Kliciko, pe atunci campion WBA, WBO şi IBF al greilor, Fury a fost aproape de o nouă reuşită. Împotriva unui boxer american care a câştigat 39 din cele 40 meciuri înainte de limită, multă lumea se aştepta ca britanicul din Manchester să piardă rapid şi categoric. Fury are acum în palmares 27 de victorii şi un egal.

Ambii sportivi s-au considerat învingători

Wilder a dominat primele reprize, dar apoi Fury a trecut în avantaj, chiar dacă în repriza a 9-a a fost trimis la podea, dar s-a ridicat rapid. Înaintea ultimei reprize, britanicul de 30 ani conducea la puncte, după părerea experţilor. Wilder a atacat furibund şi a reuşit o combinaţie de lovituri cu care l-a trimis din nou la podea pe Fury. Britanicul s-a ridicat când numărătoarea a ajuns la nouă şi a terminat meciul fără a mai fi în pericol.

Cei doi boxeri şi-au revendicat victoria, dar arbitrii au livrat un rezultat de egalitate, de care a beneficiat Wilder.

”După două knock-down-uri, eu cred că meritam să câştig, cred că am câştigat pentru că am controlat lupta, am fost mai activ decât el”, a spus Wilder după meci.

”Chiar dacă am fost de două ori la podea, eu cred că am câştigat, am arătat că sunt un campion adevărat, un luptător adevărat, un mare profesionist, nimeni de talia mea nu se mişcă la fel ca mine”, a răspuns Fury, care aşteaptă acum o revanşă.

Poate te interesează și EXCLUSIV / Handbalista Eliza Buceschi, eroina României în primul meci de la Europene, n-are iubit. Declarație de dragoste de Ziua Națională