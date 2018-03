Buzoianul Adrian Petre, omul lui Burleanu, este inculpat într-un dosar. Care sunt ceilalți ”penali” din Adunarea Generală a FRF. Toți oamenii președintelui.

Că ”fauna” din fotbal este una ”pestriță”, cu numeroase bube și probleme de integritate și de moralitate, nu mai este de mult o noutate. Rândul ”penalilor” se îngroașă pe zi ce trece. În Comitetul Executiv există deja o persoană care este condamnată penal, Auraș Brașoveanu. Asta nu-l împiedică pe Brașoveanu să facă și să desfacă în ”Guvernul” fotbalului românesc, așa cum este considerat CEx-ul. În acest for, oamenii de fotbal și-au dat prime pentru calificarea la Euro 2016.

Ultimul caz de incompatibilitate din fotbal este cel al buzoianului Robert Adrian Petre. Președinte al AJF Buzău, Petre este bun la toate. Nu se pricepe doar la fotbal, este tare și în politică. Petre ocupă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

Pe portalul instanțelor de judecată, Adrian Petre apare ca fiind inculpat, într-un dosar în care mai apar numele altor două persoane care au această încadrare juridică, iar o societate privată, SC Interom SA, din Cluj, are statut de parte civilă.



Ca șef la AJF, se vorbește că Petre ar percepe o taxă de 500 de lei pentru fiecare ședință a instituției. Cum într-o lună sunt patru astfel de ședințe, în total rezultă 2.000 de lei pe lună.

Acesta ar fi fost un mod de a ”sifona” banii, spun cei care îi cunosc bine metodele. Respectivele ședințe nu au fost însă ținute cu strictețe. AICI, declarația de avere a lui Petre, de pe site-ul CJ Buzău.

Deși este șef la AJF, Petre este și observator și la Liga a 2-a, pe lângă funcția de înalt funcționar public. Incompatibilitatea a intrat în atenția celor de la ANI.

FRF a judecat diferit situația lui Gheorghe Chivorchian, care, atunci când a fost inculpat în ”dosarul Timișoara, a fost pus să demisioneze de la ”Casa Fotbalului”, întrucât păta imaginea instituției. Ulterior, Chivorchian a și fost condamnat, la începutul acestui an. Totodată, este adevărat că dosarul lui ”Chivo” avea legătură directă cu finanțarea echipei de fotbal de pe Bega, în timp ce dosarul lui Petre nu are tangență cu lumea sportului.

Buzăul are 11 voturi din 257!

Ion Viorel a dezvăluit manevrele electorale pe care le fac la Buzău oamenii lui Burleanu. Se pare că lui Ionuț Lupescu, principalul contracandidat al lui Burleanu, i s-ar fi transmis să nu bată drumul până la Buzău, pentru că ar face-o degeaba, voturilor din urbea natală a secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, stabilindu-li-se deja direcția, în sensul în care vor ajunge în contul actualului președinte, pe 18 aprilie.

Conducerea actuală a federației se folosește de personaje precum Petre, om pe care l-a instalat la conducerea AJF Buzău. Dintre cele 257 de voturi, Buzăul are 11 voturi, la alegeri. Numărul a crescut subit, după ce o echipă fotbal în sală, Viitorul Vernești Under-19, a fost inventată peste noapte, adică acum doi ani, pentru a avea drept de vot. Petre se justifică afirmând că fenomenul ”fotbal în sală” a explodat în Buzău!

”Libertatea” a solicitat un punct de vedere de la firma ”Sinterom”, care s-a constituit parte civilă în dosarul lui Petre, dar respectiva reacție n-a venit. Deocamdată. Vom publica poziția oficială a ”Sinterom” atunci când vom intra în posesia acesteia.

Adrian Petre: ”Nu știe nimeni ce fac eu în cabină”

După ce a cerut un răgaz, Adrian Petre, cel vizat de acuze, s-a ținut de cuvânt și a răspuns, punctual, întrebărilor formulate de ”Libertatea”.

”Nu candidez eu și, ca șef la AJF, am un singur vor. Voi veni eu la alegeri sau altcineva va fi mandatat din partea instituției. Nu este lupta mea. Până acum, doar Răzvan Burleanu, ca presupus candidat, a venit în campanie electorală la Buzău, dar îi așteptăm și pe ceilalți. O să mă întâlnesc cu toți.

Nu știe nimeni ce fac eu în cabină, cu votul meu. Dacă nu se fac presiuni, să fie arătate voturile… . I-am și cerut președintelui FRF, să nu se intre cu telefoane și cu aparate foto în cabina de vot. Să fie vot secret. Să votez ce vreau eu. E o falsitate asta cu arătatul buletinului de vot. Poți vota cu X, dar să iei buletinul celui care a votat cu Y. Eu am pățit așa ceva. Am fost votat de 48 membri afiliați și am primit 60 de felicitări de la cei care se lăudau că m-au votat!”, spune buzoianul, care admite că a primit beneficii de laFRF. ”Am primit 50 de bilete de intrare la meciul România-Armenia. Au trimis juniorii pe Arena Națională”.

”Mă cunosc cu domnul Gabriel Bodescu de foarte mult timp. Nu știu ce este între Ion Viorel și Gabriel Bodescu. Mai sunt și probleme personale. Am fost noi la masă cu ei? Iar Ion Viorel ar trebui să vorbească ultimul despre AJF Buzău și despre mine! Orium, eu țin foarte mult la presă! O respect! Am lucrat în presă, am reprezentat un trust, înainte să intru în administrație”, spune Petre, fost arbitru mediocru.

A avut două dosare la ANI

Legat de incompatibilitate, Petre se apără astfel: ”Nu iau bani, ca obserator la Liga a II-a. Am avut două dosare, dar ANI le-a soluționat în favoarea mea. Funcția de vicepreședinte al CJ, pe care o dețin, este incompatibilă cu anumite activități. Dar eu, ca președinte al AJF Buzău, primesc o indemnizație, nu am contract de muncă cu FRF. În ceea ce privește AJF, aceasta este o asociație. Rolul de observator la Liga a II-a îl fac benevol. Doar drumul mi se decontează”.

”Dosarul meu n-are legătură cu fotbalul. E o problemă din 2009, aveam calitatea de martor, apoi mi-a fost schimbată în cea de inculpat. Sunt acuzat de înșelăciune. Legea spune că împăcarea înlătură răspunderea penală. Există la dosar un acord de împăcare. N-am nicio problemă, voi primi achitare. N-am fost la niciun termen al procesului. Am fost reprezentantul de vânzări al acelei firme (n.r. – Sinterom)”, conchide oficialul.