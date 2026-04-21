Statele UE ar putea să împartă între ele combustibilul pentru avioane

Uniunea Europeană ar putea impune distribuirea obligatorie a rezervelor de combustibil pentru avioane între statele membre în cazul unei crize, a avertizat marți comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

„Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”, a declarat oficialul în cadrul unei conferințe de presă, după o videoconferință cu miniștrii transporturilor din UE. Totuși, el a asigurat că „nu este cazul să ne panicăm” în privința disponibilității combustibilului în blocul comunitar.

Ce măsuri au fost propuse în caz de penurie în Europa

Tzitzikostas a subliniat că Uniunea Europeană deține „stocuri de urgență” de combustibil pentru avioane, care „pot fi și vor fi eliberate doar dacă este necesar”.

Acesta a adăugat că „orice eliberare națională de combustibil trebuie să fie realizată cu transparență totală pentru a evita distorsiunile pieței”.

De asemenea, comisarul a menționat că se va analiza posibilitatea impunerii unei obligații minime de stocare, care să ceară statelor membre să păstreze rezerve minime de urgență. Germania a anunțat că va convoca Consiliul Național de Securitate în zilele următoare pentru a discuta situația combustibilului pentru avioane.

Comisia Europeană analizează alternativele la combustibilul pentru avioane

În cadrul planului AccelerateEU, ce urmează să fie prezentat miercuri, Comisia Europeană va propune crearea unui observator al pieței de combustibil, care „va începe cu combustibilul pentru avioane”, și va explora opțiuni pentru securizarea unor surse alternative de combustibil.

Printre acestea se numără și combustibilul de tip A produs în Statele Unite, deși utilizarea acestuia în UE ar necesita ajustări de infrastructură, din cauza diferențelor față de standardul internațional Jet A1, conform analistului de petrol George Shaw de la Kpler.

Companiile aeriene au luat măsuri după creșterile de prețuri la combustibil

Prețurile la combustibilul pentru avioane în Europa s-au dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, determinând companiile aeriene europene să anuleze cursele neprofitabile și să retragă aeronavele cu consum mare de combustibil, notează sursa citată mai sus.

Tzitzikostas a asigurat că măsurile propuse de UE urmăresc să minimizeze impactul asupra economiei și al consumatorilor. Experții români avertizează că vara lui 2026 i-ar putea prinde pe operatorii din aviație cu aeronavele la sol.

Guvernul olandez estimează că UE poate asigura combustibil pentru avioane pentru următoarele cinci luni

Uniunea Europeană ar putea asigura combustibil pentru avioane timp de aproximativ cinci luni, utilizând producţia internă şi rezervele strategice, conform unei estimări prezentate luni de guvernul olandez.

Situaţia vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, alimentate de conflictul cu Iranul. Guvernul de la Haga a transmis într-o scrisoare adresată parlamentului că alimentarea cu kerosen, principalul combustibil utilizat în aviaţie, se află la 78% din nivelul obişnuit, după ce importurile au fost în mare parte suspendate.

În acelaşi document, autorităţile au subliniat că Europa poate asigura cererea de combustibili lichizi pentru câteva luni, prin combinarea producţiei interne cu utilizarea rezervelor strategice existente.

„Producţia europeană de motorină şi kerosen, împreună cu rezervele strategice, poate acoperi cererea timp de câteva luni, dacă perturbările de aprovizionare se menţin la nivelul actual”, a explicat guvernul olandez.

Estimările indică faptul că rezervele sunt suficiente pentru cinci luni de combustibil pentru avioane şi mai mult de un an pentru motorină şi benzină, cu condiţia să nu fie redirecţionate către alte regiuni.

