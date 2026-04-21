FBI preia conducerea anchetei

Ancheta vizează posibile legături între cazurile petrecute pe parcursul a trei ani, din 2023 până în 2026, potrivit CBS News.

„Coordonăm eforturile pentru a identifica conexiuni între cazurile de oameni dispăruți și decedați. Colaborăm cu Departamentul Energiei, Departamentul de Război, precum și cu autoritățile locale pentru a găsi răspunsuri”, a confirmat FBI, într-o declarație oficială emisă marți, 21 aprilie.

Cu toate acestea, surse apropiate anchetei susțin că nu există dovezi care să indice o legătură între aceste cazuri.

Președintele Donald Trump a abordat subiectul săptămâna trecută, declarând: „Tocmai am avut o întâlnire pe această temă, este ceva destul de serios. Sperăm să fie o coincidență… dar unii dintre ei erau oameni foarte importanți, și trebuie să investigăm”.

Teorii și speculații în mediul online

Disparițiile și decesele au stârnit o mulțime de teorii pe rețelele sociale. Unii utilizatori sugerează că ar putea exista un complot împotriva programelor nucleare sau spațiale americane. Totuși, experții intervievați de CBS News consideră că este puțin probabil să existe o conspirație.

„Cazurile sunt răspândite pe parcursul mai multor ani și implică organizații doar vag afiliate. Dacă toți ar fi lucrat la un singur proiect, aș fi mai suspicios”, a afirmat Joseph Rodgers, director adjunct al Proiectului pentru Probleme Nucleare din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Mai multe dispariții în New Mexico, inclusiv a unui general în retragere

Printre cazurile notabile se numără cel al generalului în retragere William Neil McCasland, dispărut din Albuquerque, New Mexico, în februarie 2026. Conform soției sale, Susan McCasland Wilkerson, acesta a plecat de acasă fără telefon, ochelari sau alte dispozitive, având la el doar pantofi de drumeție, portofelul și un revolver de calibru 38. Acesta s-a retras din Forțele Aeriene în urmă cu mai bine de 12 ani.

Dispariția lui McCasland a stârnit speculații online semnificative despre potențiale legături cu programe militare clasificate și OZN-uri, din cauza rolului său anterior de comandant al Laboratorului de Cercetare al Forțelor Aeriene de la Baza Forțelor Aeriene Wright-Patterson. El este unul dintre cei patru angajați actuali sau foști ai unor laboratoare sensibile care au dispărut în New Mexico în ultimul an.

Steven Garcia, un custode de proprietăți pentru Kansas City National Security Campus, a fost văzut ultima dată în august 2025. Melissa Casias, o asistentă administrativă de la Los Alamos, a dispărut în timp ce se plimba pe o autostradă, iar Anthony Chavez, un fost angajat al aceluiași laborator, a dispărut în mai 2025.

Decese suspecte și dispariții în alte state din SUA

În California, Monica Jacinton Reza, o ingineră aerospațială de 60 de ani, a dispărut pe 22 iunie 2025, în timpul unei drumeții în Los Angeles County. În același stat, Carl Grillmair, astrofizician la Caltech, a fost împușcat mortal pe veranda casei sale în februarie 2026.

În Boston, profesorul MIT Nuno Lureiro, expert în fizica fuziunii și plasmei, a fost ucis în decembrie 2025 de un fost coleg de facultate, care a fost implicat și într-un atac armat la Universitatea Brown. Jason Thomas, cercetător la Novartis, a fost găsit mort într-un lac din Massachusetts în ianuarie 2026, după ce fusese dat dispărut în octombrie 2025. Familia sa a declarat pentru NBC News că acesta era afectat de moartea recentă a părinților săi.

Alte două decese, ale lui Frank Maiwald și Michael David Hicks, ambii angajați ai NASA, au fost atribuite cauzelor naturale, eliminându-se suspiciunile de legături între cazuri.

În ciuda speculațiilor online, dovezile actuale nu susțin existența unui complot. Scott Roecker, vicepreședinte al Inițiativei pentru Securitatea Materialelor Nucleare, a declarat pentru CBS News că, deși războiul din Iran poate ridica suspiciuni, „nu ar exista niciun câștig strategic pentru un adversar străin în eliminarea câtorva oameni de știință americani”.

Autoritățile rămân în alertă, având în vedere potențialul riscului de spionaj străin în laboratoarele guvernamentale. Administrația Națională pentru Securitate Nucleară din SUA (NNSA) a confirmat că monitorizează îndeaproape situația. Cu toate acestea, foști angajați ai Departamentului Energiei din SUA subliniază că „oamenii pur și simplu mor din cauze naturale sau circumstanțe tragice”.

Ancheta rămâne deschisă, iar FBI continuă să colaboreze cu partenerii săi pentru a face lumină asupra acestor cazuri, în timp ce familiile victimelor așteaptă răspunsuri.

