O cameră suspendată, cunoscută sub numele de spidercam, a luat foc și a căzut de la o înălțime de peste 20 de metri pe terenul de joc, relatează publicația australiană News.

Un cameraman aflat pe marginea terenului, fără să observe pericolul de deasupra, a fost la un pas de a fi lovit de echipamentul în flăcări. Camera, folosită pentru a filma mișcările de pe teren, emitea un fum dens înainte de a se prăbuși.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în acest incident, iar meciul a fost reluat ulterior, conform sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.RO
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Nicușor Dan merge în continuare pe mâna lui Eugen Tomac ca premier și acuză partidele: „Am ales cea mai bună persoană”
BREAKING NEWS
Politică 17:57
Nicușor Dan merge în continuare pe mâna lui Eugen Tomac ca premier și acuză partidele: „Am ales cea mai bună persoană”
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Parteneri
Cine au fost cu adevărat războinicii daci. „Paradoxal, ceea ce știm cu certitudine este deja impresionant”
Adevarul.ro
Cine au fost cu adevărat războinicii daci. „Paradoxal, ceea ce știm cu certitudine este deja impresionant”
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
Fanatik.ro
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Stiri Mondene 18:13
Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Ce concurenți participă la „Burlacii: Foc în Paradis”. Anunțul făcut de PRO TV: „Formatul va avea un host”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:18
Ce concurenți participă la „Burlacii: Foc în Paradis”. Anunțul făcut de PRO TV: „Formatul va avea un host”
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
Dramă în familia fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu. Soția sa, în stare critică la spital
Mediafax.ro
Dramă în familia fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu. Soția sa, în stare critică la spital
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Redactia.ro
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Lumea sportului este îndoliată! Un atlet de calibru mondial s-a stins din viață la doar 38 de ani
KanalD.ro
Lumea sportului este îndoliată! Un atlet de calibru mondial s-a stins din viață la doar 38 de ani

Politic

Nicușor Dan merge în continuare pe mâna lui Eugen Tomac ca premier și acuză partidele: „Am ales cea mai bună persoană”
BREAKING NEWS
Politică 17:57
Nicușor Dan merge în continuare pe mâna lui Eugen Tomac ca premier și acuză partidele: „Am ales cea mai bună persoană”
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Top favorite la CM 2026. Ele sunt cele mai valoroase naționale de la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Top favorite la CM 2026. Ele sunt cele mai valoroase naționale de la Campionatul Mondial
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)