O cameră suspendată, cunoscută sub numele de spidercam, a luat foc și a căzut de la o înălțime de peste 20 de metri pe terenul de joc, relatează publicația australiană News.

Un cameraman aflat pe marginea terenului, fără să observe pericolul de deasupra, a fost la un pas de a fi lovit de echipamentul în flăcări. Camera, folosită pentru a filma mișcările de pe teren, emitea un fum dens înainte de a se prăbuși.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în acest incident, iar meciul a fost reluat ulterior, conform sursei citate.

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