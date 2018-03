Campionatul European de box Under 22. Fetele au pierdut în primul tur

Campionatul European de box Under 22, cea de a treia ediție, a debutat duminică, 25 martie, în noua Sală Polivalentă din Târgu Jiu, cu peste 300 de sportivi la start, fete și băieți.

Întrecerile au debutat cu inaugurarea sălii, la care au luat parte mai multe oficialități locale, după care s-a derulat festivitatea de deschidere.

”Este emoționant pentru noi toți să fim aici, în orașul lui Brâncuși, cel mai mare sculptor român. Împreună cu oficialitățile locale, primăria, consiliul județean, am reușit să aducem delegații din 37 de țări aici, să vadă ceea ce avem noi mai frumos. Sperăm să plece cu amintiri deosebite de la Târgu Jiu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestei competiții în România”, a declarat președintele FR de Box, Vasile Câtea, la festivitatea de deschidere.

”Este o zi specială pentru noi, cu o dublă festivitate. Am inaugurat sala polivalentă și am deschis Campionatele Europene Under 22. Astăzi suntem capitala sportului românesc”, a punctat primarul municipiului TG. Jiu, Marcel Romanescu.