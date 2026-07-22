La două săptămâni după victoria spectaculoasă de pe macadamul de la Raliul Sibiului, campionul revine pe asfalt, în Campionatul European, într-una dintre etapele sale preferate. În ultimii trei ani, Tempestini s-a clasat constant în partea superioară a clasamentului, reușind anul trecut să încheie pe locul 6.

La volanul modelului Škoda Fabia RS Rally2, pilotul de la Napoca Rally Academy va face echipaj cu Francesca Maior, alături de care a concurat și în precedentele două etape ale Campionatului European, desfășurate în Suedia și Italia.

„Va fi o cursă interesantă, iar acum se anunță o concurență acerbă în fruntea clasamentului. Sunt nerăbdător să luăm startul. Evident că îmi doresc să acumulez cât mai multe puncte, atât pentru mine, cât și pentru echipă, deoarece trebuie să ne apărăm titlul de anul trecut”, a declarat Tempestini.

După primele trei etape, Tempestini se află pe locul 13 în clasamentul general, cu 21 de puncte, la numai nouă puncte de podium. Echipa sa, MRF Tyres, conduce detașat clasamentul, cu 89 de puncte.

România va mai fi reprezentată în Polonia de alte patru echipaje: Andrei Gîrtofan/Dorin Pulpea (Škoda Fabia Rally2), Alexandra Teslovan/Mihai Supuran (Ford Fiesta Rally3), Reis Suliman/Lorcan Moore (Peugeot 208 Rally4) și Jerome France/Marius Porav (Alpine A110 Rally). Jerome France, triplu campion național la viteză în coastă, se află la debutul său într-o competiție continentală, după ce anul trecut a debutat în raliurile interne.

Raliul Poloniei, care va reuni la start 83 de echipaje, va debuta vineri, cu superspeciala de la Katowice. Competiția va cuprinde 15 probe speciale, cu o lungime totală de 187 de kilometri. Pe lista de înscrieri se află nume importante, precum finlandezul Teemu Suninen, polonezul Mikołaj Marczyk, italianul Andrea Mabellini și suedezul Isak Reiersen.

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