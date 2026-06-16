Specialiștii au încercat să analizeze temperaturile, umiditatea și calendarul fiecărei echipe, realizând un clasament al celor care au beneficiat de un tratament preferențial și al celor care, dimpotrivă, va trebui să depună eforturi considerabile pentru a ajunge în finala din 19 iulie de la New York.

Orașele se află și la distanțe de 5.000 km unul de altul

Analiza a fost realizată de Round Our Way pe baza datelor de la Climate Central: 97 din cele 104 meciuri programate în Cupa Mondială din 2026 sunt considerate cu risc mediu sau ridicat, întrucât experiența și cercetările sugerează că intrarea pe teren la o temperatură a mediului ambiant de peste 28°C și un nivel ridicat de umiditate afectează direct performanțele și capacitatea de concentrare a sportivilor.

Nu toate locațiile prezintă aceleași probleme. Dimpotrivă. Și aici analiza companiei britanice devine interesantă, deoarece dezvăluie cum – imaginându-ne un parcurs victorios al marilor echipe până la finala din 19 iulie – variabila căldurii și a caniculei au un impact diferit, cu o relevanță deloc neglijabilă pe termen mediu și lung.

Este o chestiune de oboseală în cadrul unui singur meci, dar și, mai ales, de ușurința recuperării între meciuri, într-un turneu care prevede și deplasări epuizante, desfășurându-se de fapt într-un continent interior, cu orașe care se află la distanțe de peste 5.000 de kilometri unul de celălalt.

Efectul căldurii: Argentina și Spania dezavantajate de calendar

Cea care ar putea fi dezavantajată este Argentina, deținătoarea trofeului. Naționala lui Messi și a colegilor săi are în față un parcurs de opt meciuri, dintre care cel puțin șase se vor disputa în orașe și la ore cu risc ridicat de caniculă: Dallas, Miami, Atlanta și Kansas City. Indicele atribuit de raportul Round Our Way este de 6,7 din 8, maximul înregistrat printre participantele la Cupa Mondială.

Situația este dificilă și pentru Spania, care este în Statele Unite drept campioană europeană în exercițiu: 5,7 din 8, trebuind să treacă prin Dallas (unde s-a chinuit ieri cu Capul Verde, 0-0), Atlanta și Los Angeles, pe lângă Guadalajara din Mexic.

Veste cu gel de răcire, jachete izolatoare și huse speciale pentru ghete

În tabăra de antrenament din Chattanooga, Lamine Yamal și coechipierii săi folosesc sistemul Adidas Climacool: veste de răcire, jachete izolatoare și huse speciale pentru încălțăminte concepute pentru a reduce temperatura corpului. În interiorul vestei se află un gel special care este înghețat înainte de utilizare și apoi se topește lent, beneficiind mușchii abdominali și ai spatelui. În timpul meciurilor, ar putea fi folosită în pauzele de răcorire de la jumătatea timpului dintre pauză și în timpul pauzei.

Jacheta izolatoare ajută la menținerea senzației de răcoare generate de vestă. Purtarea împreună a celor două articole vestimentare speciale ar trebui să reducă temperatura centrală cu o jumătate de grad și temperatura pielii cu până la 13 grade (evident, în condiții de căldură extremă). Husa răcoritoare pentru pantofi este concepută pentru a combate supraîncălzirea și umflarea picioarelor, a căror temperatură poate fi redusă cu două grade în șapte minute folosind gelul special, ajutând jucătorul să simtă mai bine mingea.

Mai rău stă Portugalia (5,9), care joacă grupele în cuptoarele de la Houston și Miami, iar Anglia, care visează să revină la victoria finală după ce nu a mai câștigat din ’66, are un indice de dificultate meteorologică de 4,8.

Statele Unite și Franța rămân la răcoare dacă merg dintr-o victorie în alta

Favoritele din punct de vedere al calendarului și al potențialului de dezvoltare a parcursului lor chiar și în faza a doua sunt Franța și Statele Unite. Nu este surprinzător că gazdele au avut „noroc”, deoarece condițiile meteorologice din primele trei meciuri de la Los Angeles și Seattle, combinate cu orele la care sunt programate meciurile, permit un început ușor, iar același lucru se poate întâmpla în cazul continuării pe o linie câștigătoare.

Statele Unite au un indice de 3,2 (din 8), care este cel mai scăzut dintre cele 16 echipe naționale de top prezente la Cupa Mondială. Franța urmează cu 3,7: pe hârtie, doar o eventuală semifinală la Dallas ar fi un punct negru, cu un început răcoros și o continuare a turneului ferită de căldura sufocantă.

Naționala Belgiei face dușuri fiebinți și stă în jacuzzi și la saune de 39 de grade

Naționala Belgiei, condusă de Rudi Garcia, a implementat un plan specific pentru a se adapta cât mai mult posibil la caniculă. Printre măsurile luate de staff-ul tehnic al francezului se numără adăugarea de saune și jacuzzi . După fiecare sesiune de antrenament, jucătorii trebuie să urmeze o sesiune de saună a cărei durată crește de la o zi la alta cu 15 până la 30 de minute. Între timp, echipa belgiană și-a găsit un jacuzzi cu o temperatură de 39 de grade , unde fotbaliștii trebuie să se cufunde până la gât timp de cel puțin o jumătate de oră.

Pauzele de hidratare de câte trei minute ascund interese comerciale

Pentru prima dată, FIFA implementează pauze obligatorii de hidratare de trei minute în fiecare repriză, în toate cele 104 meciuri ale turneului. Oficial, măsura răspunde unei priorități: protejarea sănătății jucătorilor în contextul temperaturilor ridicate. FIFA susține că măsura urmărește să stabilească un criteriu uniform pentru toate jocurile, indiferent de vreme sau de stadion. Totuși, decizia ridică o întrebare: dacă obiectivul principal este combaterea căldurii, de ce se va aplica pauza și atunci când condițiile meteorologice nu prezintă un risc?

Din martie 2026, FIFA a permis posturilor de televiziune să vândă spațiu publicitar în timpul acestor pauze obligatorii. Deși organizația nu prezintă măsura ca o strategie de afaceri, crearea a trei minute suplimentare de întrerupere programată generează un nou inventar publicitar pentru principalele rețele.

De la căldură extremă la noul format global

Pauzele de hidratare au apărut la Cupa Mondială din 2014 din Brazilia, într-un meci între Statele Unite și Portugalia în Manaus, unde condițiile meteorologice au fost deosebit de solicitante. La scurt timp după aceea, a avut loc prima pauză oficială de hidratare într-un meci dintre Olanda și Mexic, disputat la Fortaleza, cu temperaturi apropiate de 39 de grade Celsius. La acea vreme, decizia aparținea arbitrului.

Cum schimbă pauzele de hidratare logica sportului

Antrenorii au o nouă ocazie să se întâlnească cu jucătorii lor pentru a corecta greșelile și a modifica strategiile în timpul jocului. Într-un fel, este similar cu conceptul de time-out-uri folosit în sporturi precum baschetul, fotbalul american sau hocheiul. Pentru unii antrenori, va fi un alt instrument în planificarea jocului. Pentru alții, reprezintă o alterare a esenței tradiționale a fotbalului, unde capacitatea de adaptare pe parcursul celor 90 de minute face parte din identitatea sportului. Cupa Mondială din 2026 va include și alte elemente care indică o experiență mai prietenoasă cu televiziunea, cum ar fi interviuri cu antrenorii la pauză și un spectacol muzical în timpul finalei. Linia dintre sport și divertisment continuă să se estompeze.

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