Scorul a fost majorat în minutul 17 de Nuno Mendes, dintr-o lovitură liberă, în timp ce uzbecii au avut un gol anulat prin Ganiev în minutul 29, din cauza unui fault în atac. După zece minute, Cristiano Ronaldo a stabilit scorul pauzei cu un șut din careu, fiind aproape de triplă în al șaselea minut de prelungire al primei părți, când mingea a fost respinsă de pe linia porții, potrivit News.ro.

În repriza a doua, Ronaldo a fost din nou aproape de gol în minutul 57, când portarul Nematov a respins, însă goalkeeperul uzbek și-a introdus ulterior mingea în poartă în minutul 60, semnând autogolul care a dus scorul la 4-0 pentru portughezi. Deși Nematov și-a mai răscumpărat din greșeli în minutul 74, când a scos un nou șut al lui Ronaldo, Rafa Leao a închis definitiv tabela în minutul 87, pecetluind victoria Portugaliei cu 5-0.

Lusitanii conduc în grupa K, având 4 puncte, în timp ce Uzbekistan e ultima, fără nici un punct din două meciuri.

PORTUGALIA: D. Costa – Joao Cancelo (Semedo 46), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves (Bernardo Silva 76), Vitinha (Rafa Leao 83) – Pedro Neto (Francisco Conceicao 46) , Bruno Fernandes, Joao Felix (Trincao 63) – Cristiano Ronaldo. SELECŢIONER: Roberto Martinez

UZBEKISTAN: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov, Khamrobekov (Mozgovoy 46), Shukurov, Nasrullaev (Alizhonov 46) – Fayzullaev (Sergeev 73), Ganiev – Shomurodov.

SELECŢIONER: Fabio Cannavaro

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