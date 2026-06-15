Din prima secundă, zidul african s-a etanșat pe trei linii, luptând pentru fiecare balon cu o determinare greu de anticipat. Aglomerând eroic fiecare metru pătrat, „albii” din fosta colonie portugheză sunt la prima prezență la turneul final și au fost conștienți că un joc deschis ar fi însemnat să plouă cu goluri în poarta proprie.

Până în minutul 89, meciul a curs într-o singură direcție, spaniolii fiind frustrați de dârzenia adversarilor. Care au căpătat curaj și au ieșit la atac, având un corner și un „cap” periculos.

Un 0-0 uluitor, un coșmar la Atlanta pentru La Roja, care a primit o lecție de sacrificiu și de disciplină tactică.