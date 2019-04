Cele 16 echipe sunt împărțite în două grupe. Se joacă fiecare cu fiecare. Primele patru clasate din fiecare grupă avansează în sferturile de finală (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A).

Echipele câștigătoare avansează la semifinale. Ambele jocuri semifinale se vor juca la Bratislava. Câștigătoarele semifinalelor dispută finala, pierzătoarele evoluează pentru bronz.

Ultimele două clasate retrogradează în Grupa I Divizia A a Campionatului Mondial.

Elveția nu poate retrograda, fiind organizatoarea CM 2020. Dacă se va clasa pe 15 sau pe 16, va pica în eșalonul poziția a 14-a.



Grupa A (Steel Arena, Kosice)

FIN – Finlanda

CAN – Canada

USA – SUA

SVK – Slovacia

DEN – Danemarca

FRA – Franța

GER – Germania

GBR – Marea Britanie



Grupa B (Ondrej Nepela Arena, Bratislava)

RUS – Rusia

NOR – Norvegia

CZE – Cehia

SWE – Suedia

SUI – Elveția

ITA – Italia

AUT – Austria

LAT – Letonia

Programul meciurilor

10 mai

17. 15 FIN vs CAN

17. 15 RUS vs NOR

21.15 SUA vs SVK

21.15 CZE vs SWE

11 mai

13.15 DEN vs FRA

13.15 SUI vs ITA

17.15 GER vs GBR

17.15 LAT vs AUT

21.15 SVK vs FIN

21.15 NOR vs CZE

12 mai

13.15 SUA vs FRA

13.15 RUS vs AUT

17.15 DEN vs GER

17.15 ITA vs SWE

21.15 GBR vs CAN

21.15 LAT vs SUI

13 mai

17.15 SUA vs FIN

17.15 RUS vs CZE

21.15 SVK vs CAN

21.15 NOR vs SWE

14 mai

17.15 GBR vs DEN

17.15 ITA vs LAT

21.15 GER vs FRA

21.15 SUI vs AUT

15 mai

17.15 SUA vs GBR

17.15 SUI vs NOR

21.15 GER vs SVK

21.15 RUS vs ITA

16 mai

17.15 CAN vs FRA

17.15 SWE vs AUT

21.15 FIN vs DEN

21.15 CZE vs LAT

17 mai

17.15 FRA vs SVK

17.15 AUT vs NOR

21.15 FIN vs GBR

21.15 CZE vs ITA

18 mai

13.15 DEN – SUA

13.15 LAT vs RUS

17.15 CAN vs GER

17.15 ITA vs NOR

21.15 GBR vs SVK

21.15 SWE vs SUI

19 mai

17.15 GER vs SUA

17.15 AUT vs CZE

21.15 FRA vs FIN

21:15 SUI vs RUS

20 mai

17.15 FRA vs GBR

17.15 SWE vs LAT

21.15 CAN vs DEN

21.15 AUT vs ITA

21 mai

13.15 FIN vs GER

13.15 CZE vs SUI

17.15 SVK vs DEN

17.15 NOR vs LAT

21.15 CAN vs SUA

21.15 SWE vs RUS

Loturile echipelor

Finlanda

Portari

Kevin Lankinen (Rockford, AHL)

Eetu Laurikainen (Jyväskylä)

Jussi Olkinuora (Lahti)

Fundași

Henri Jokiharju (Chicago, NHL)

Niko Mikkola (San Antonio, AHL)

Oliwer Kaski (Lahti)

Juuso Vainio (Jyväskylä)

Miika Koivisto (Dynamo Moskva, KHL)

Mikko Lehtonen (HV´71 Jönköping)

Petteri Lindbohm (Lausanne)

Otto Leskinen (Kuopio)

Tony Sund (Vaasa)

Atacanți

Juho Lammikko (Florida, NHL)

Harri Pesonen (Langnau)

Toni Rajala (Biel)

Joonas Nättinen (Nižněkamsk, KHL)

Veli-Matti Savinainen (Kunlun, KHL)

Marko Anttila (Jokerit Helsinki, KHL

Sakari Manninen (Jokerit Helsinki, KHL)

Kaapo Kakko (Turku)

Kristian Kuusela (Tappara Tampere)

Niko Ojamäki (Tappara Tampere)

Jere Sallinen (Örebro)

Juhani Tyrväinen (IFK Helsinki)

Arttu Ilomäki (Lukko Rauma)

Arttu Ruotsalainen (Ilves Tampere)

Eetu Luostarinen (Kuopio)

Joel Kiviranta (Vaasa)

SUA

Portari

1 Cayden Primeau/ Laval (AHL)

30 Thatcher Demko/ Vancouver Canucks (NHL)

35 Cory Schneider/ New Jersey Devils (NHL)



Fundași

20 Ryan Suter/ Minnesota Wild (NHL)

27 Alec Martinez/ L.A. Kings

43 Quinn Hughes/ Vancouver Canucks (NHL)

55 Noah Hanifin/ Calgary Flames (NHL)

76 Brady Skjei/ New York Rangers (NHL)



Atacanți

9 Jack Eichel/ Buffalo Sabres (NHL)

10 Derek Ryan/ Calgary Flames (NHL)

13 Johnny Gaudreau/ Calgary Flames (NHL)

12 Alex DeBrincat/ Chicago Blackhawks (NHL)

18 Chris Kreider/ New York Rangers (NHL)

19 Clayton Keller/ Arizona Coyotes (NHL)

21 Dylan Larkin/ Detroit Red Wings (NHL)

25 James van Riemsdyk/ Philadelphia Flyers (NHL)

36 Colin White/ Ottawa Senators (NHL)

41 Luke Glendening/ Detroit Red Wings (NHL)

72 Frank Vatrano/ Florida Panthers (NHL)

88 Patrick Kane/ Chicago Blackhawks (NHL)

Slovacia

Portari

Marek Čiliak (Kometa Brno)

Július Hudáček (Spartak, KHL)

Denis Godla (Kuopio)

Fundași:

Patrik Koch (Košice)

Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL)

Marek Ďaloga (Mora)

Mislav Rosandič (Mountfield HK)

Michal Čajkovský (Dynamo Moscova, KHL)

Martin Štajnoch (Tomas Sabo Ice Tigers)

Martin Fehérváry (HV 71)

Christián Jaroš (Ottawa, NHL)

Andrej Sekera (Edmonton, NHL)

Atacanți

Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL)

Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL)

Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL)

Dávid Bondra (Poprad)

Patrik Svitana (Poprad)

Samuel Buček (Nitra)

Róbert Lantoši (Nitra)

Mário Lunter (Banská Bystrica)

Tomáš Zigo (Banská Bystrica)

Milan Kytnár (Zvolen)

Ladislav Nagy (Košice)

Radovan Puliš (Detva)

Marián Studenič (Binghamton, AHL)

Richard Pánik (Arizona, NHL)

Tomáš Tatar (Montréal, NHL)

Germania



Portari

31 TREUTLE Niklas/ Thomas Sabo Ice Tigers

32 STRAHLMEIER Dustin/ Wild Wings Schwenningen

35 NIEDERBERGER Mathias/ Düsseldorfer EG

Fundași

5 HOLZER Korbinian/ Anaheim Ducks (NHL)

11 NOWAK Marco/ Düsseldorfer EG

13 DASCHNER Stephan/ Straubing Tigers

19 SCHOPPER Benedikt/ Straubing Tigers

38 WAGNER Fabio/ ERC Ingolstadt

41 MÜLLER Jonas/ Eisbären Berlin

53 SEZEMSKY Simon/ Augsburger Panther

91 MÜLLER Moritz/ Kölner Haie

Atacanți

15 LOIBL Stefan/ Straubing Tigers

18 PFOHL Fabio/ Kölner Haie

26 BOKK Dominik/ Växjö Lakers

29 DRAISAITL Leon/ Edmonton Oilers (NHL)

39 ELSNER David/ ERC Ingolstadt

43 FAUSER Gerrit/ Grizzlys Wolfsburg

54 BERGMANN Lean/ Iserlohn Roosters

59 WOHLGEMUTH Tim/ ERC Ingolstadt

65 MICHAELIS Marc/ Minnesota State Univ

72 KAHUN Dominik/ Chicago Blackhawks (NHL)

83 PFÖDERL Leo/ Thomas Sabo Ice Tigers

92 NOEBELS Marcel/ Eisbären Berlin

95 TIFFELS Frederik/ Kölner Haie



Rusia

Portari:

Andrei Vasilievski (Tampa Bay, NHL)

Alexander Gheorghiev (New York Rangers, NHL)

Ilia Sorokin (ȚSKA Moskva)

Fundași:

Mihail Sergaciov (Tampa Bay, NHL)

Ilia Liubușkin (Arizona, NHL)

Bogdan Kiselevici (Winnipeg, NHL)

Egor Jakovlev (New Jersey, NHL)

Artem Zub (Skt. Petersburg)

Dinar Hafizulin (Skt. Petersburg)

Nikita Nesterov (ȚSKA Moscova)

Artěm Blažievski (ȚSKA Moscova)

Alexander Jelesin (Iaroslavl)

Artm Sergeiev (Ufa)

Atacanți:

Nikita Kucerov (Tampa Bay, NHL)

Evgheni Malkin (Pittsburgh, NHL)

Artem Anisimov (Chicago, NHL)

Ilia Kovalciuk (Los Angeles, NHL)

Alexander Barabanov (Skt. Petersburg)

Serghei Plotnikov (Skt. Petersburg)

Kiril Kaprizov (ȚSKA Moscova)

Mihail Grigorenko (ȚSKA Moscova)

Sergej Andronov (ȚSKA Moscova)

Ivan Teleghin (ȚSKA Moscova)

Ilia Miheiev (Omsk)

Anatoli Golîșev (Ekaterinburg)

Pavel Kraskovski (Iaroslavl)

Alexander Kadeikin (Ufa)

Vladimír Tkaciov (Ufa)

Cehia



Portari:

Jakub Kovář (Ekatěrinburg, KHL)

Patrik Bartošák (Vitkovice)

Marek Langhamer (Habarovsk, KHL)

Fundași:

Radko Gudas (Philadelphia, NHL)

Jan Kolář (Habarovsk, KHL)

Jakub Krejčík (Lukko Rauma)

Filip Pavlík (Budejovice)

Petr Zámorský (Budejovice)

Tomáš Kundrátek (Davos)

Jakub Jeřábek (San Antonio, AHL)

David Sklenička (Laval, AHL)

Michal Moravčík (HC Škoda Plzeň)

Jan Rutta (Tampa Bay, NHL)

Atacanți:

Jakub Voráček (Philadelphia, NHL)

Filip Chytil (New York Rangers, NHL)

Robin Hanzl (Spartak, KHL)

Michal Řepík (Podolsk, KHL)

Jiří Sekáč (Kazaň, KHL)

Tomáš Zohorna (Habarovsk, KHL)

Dominik Kubalík (Ambri-Piotta)

David Tomášek (Jyväskylä)

Rudolf Červený (Brynäs)

Hynek Zohorna (Lahti)

Jan Kovář (HC Škoda Plzeň)

Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň)

Martin Zaťovič (HC Kometa Brno)

Tomáš Fořt (PSG Berani Zlín)

Radim Zohorna (BK Mladá Boleslav)

Lukáš Rousek (HC Sparta Praha)

Michael Frolík (Calgary, NHL)

Ondřej Palát (Tampa Bay, NHL)

Dominik Simon (Pittsburgh, NHL)

Suedia

Portari

1. Jhonas Enroth/ Örebro

25. Jacob Markström/ Vancouver Canucks (NHL)

30. Henrik Lundqvist/ New York Rangers (NHL)



Fundași

6. Adam Larsson/ Edmonton Oilers (NHL)

8. Robert Hägg/ Philadelphia Flyers (NHL)

18. Marcus Pettersson/ Pittsburgh Penguins (NHL)

22. Lukas Bengtsson/ Linköping

23. Oliver Ekman-Larsson/ Arizona Coyotes (NHL)

48. Viktor Svedberg/ Astana, KHL

52. Philip Holm/ Nijnîi Novgorod, KHL

56. Erik Gustafsson/ Chicago Blackhawks (NHL)



Atacanți

9. Adrian Kempe/ Los Angeles Kings (NHL)

11. Joakim Nygård/ Färjestad

16. Marcus Krüger/ Chicago Blackhawks (NHL)

21. Loui Eriksson/ Vancouver Canucks (NHL)

28. Elias Lindholm / Calgary Flames (NHL)

29. Mario Kempe/ Arizona Coyotes (NHL)

32. Oskar Lindblom/ Philadelphia Flyers (NHL)

40. Elias Pettersson/ Vancouver Canucks (NHL)

57. Anton Wedin/ Timra

58. Anton Lander/ Kazan (KHL)

63. Jesper Bratt/ New Jersey Devils (NHL)

70. Dennis Rasmussen/ Magnitogorsk (KHL)

72. Patric Hörnqvist/ Pittsburgh Penguins (NHL)

William Nylander/ Toronto Maple Leafs (NHL)

Mattias Ekholm/ Nashville Predators (NHL)



Austria

Portari

60 HERZOG Lukas/ EC Red Bull Salzburg

30 KICKERT David

33 MÜLLER Stefan

STRAKBAUM Bernhard



Fundași

91 HEINRICH Dominique/ EC Red Bull Salzburg

19 JAKUBITZKA Daniel/ EC Red Bull Salzburg

7 KIRCHSCHLÄGER Erik

77 LINDNER Philipp

14 MAIER David

90 PALLESTRANG Alexander/ EC Red Bull Salzburg

18 PAYR Julian/ HC Davos

63 SCHLACHER Markus/ EC Panaceo VSV

15 VALLANT Thomas

8 WOLF Raphael

UNTERWEGER Clemens

SCHUMNIG Martin

STRONG Steven

PETER Patrick



Atacanți

10 BALTRAM Florian/ EC Red Bull Salzburg

26 BAUMGARTNER Benjamin

94 CIJAN Alexander/ EC Red Bull Salzburg

17 GANAHL Manuel/ Lukko Rauma

21 HAUDUM Lukas

37 HÄUSSLE Stefan

89 HERBURGER Raphael/ EC Red Bull Salzburg

23 HOFER Fabio

96 HUBER Mario

67 KOMAREK Konstantin

71 MACIERZYNSKI Kevin

13 OBRIST Patrick

5 RAFFL Thomas/ EC Red Bull Salzburg

9 RAUCHENWALD Alexander/ EC Red Bull Salzburg

22 ULMER Martin

16 ZWERGER Dominic

RAFFL Michael/ Philadelphia Flyers (NHL)

HUNDERTPFUND Thomas

SCHNEIDER Peter

Cum se dau punctele

3 puncte pentru echipa câștigătoare la încheierea timpului regulamentar de 60 de minite;

1 punct pentru ambele echipe la încheierea timpului regulamentar dacă jocul este egal;

1 punct suplimentar câștigat pentru echipa care câștigă jocul în prelungirile de 5 minute sau la loviturile de departajare.

Lista de onoare – campioanele mondiale și podiumurile

An Aur argint bronz loc de desfășurare

1920 Canada SUA Cehoslovacia/ Anvers (JO)

1924 Canada SUA Marea Britanie/ Chamonix (JO)

1928 Canada Suedia Elveția/ St. Moritz (JO)

1930 Canada Germania Elveția/ Chamonix, Berlin, Viena

1931 Canada SUA Austria/ Krynica

1932 Canada SUA Germania/ Lake Placid (JO)

1933 SUA Canada Cehoslovacia/ Praga

1934 Canada SUA Germania/ Milano

1935 Canada Elveția Marea Britanie/ Davos

1936 Marea Britanie Canada SUA/ Garmisch-Partenkirchen (JO)

1937 Canada Marea Britanie Elveția/ Londra

1938 Canada Marea Britanie Cehoslovacia/ Praga

1939 Canada SUA Elveția/ Basel, Zurich

1947 Cehoslovacia Suedia Austria Praga

1948 Canada Cehoslovacia Elveția/ St. Moritz (JO)

1949 Cehia Canada SUA/ Stockholm

1950 Canada SUA Elveția/ Londra

1951 Canada Suedia Elveția/ Paris

1952 Canada SUA Suedia/ Oslo (JO)

1953 Suedia RFG Elveția/ Zurich, Basel

1954 Uniunea Sovietică Canada Suedia Stockholm

1955 Canada URSS Cehoslovacia/ Krefeld, Dortmund, Köln

1956 URSS SUA Canada/ Cortina (JO)

1957 Suedia URSS Cehoslovacia/ Moscova

1958 Canada URSS Suedia/ Oslo

1959 Canada URSS Cehoslovacia/ Praga, Bratislava

1960 SUA Canada URSS/ Squaw Valley (JO)

1961 Canada Cehoslovacia URSS/ Geneva, Lausanne

1962 Suedia Canada SUA/ Colorado Springs, Denver

1963 URSS Suedia Cehoslovacia/ Stockholm

1964 URSS Suedia Cehoslovacia/ Innsbruck (JO)

1965 URSS Cehoslovacia Suedia/ Tampere

1966 URSS Cehoslovacia Canada/ Ljubljana

1967 URSS Suedia Canada/ Viena

1968 URSS Cehoslovacia Canada/ Grenoble (JO)

1969 URSS Suedia Cehoslovacia/ Stockholm

1970 URSS Suedia Cehoslovacia/ Stockholm

1971 URSS Cehoslovacia Suedia/ Berna, Geneva

1972 Cehoslovacia URSS Suedia/ Praga

1973 URSS Suedia Cehoslovacia/ Moscova

1974 URSS Cehoslovacia Suedia/ Helsinki

1975 URSS Cehoslovacia Suedia/ Munchen, Dusseldorf

1976 Cehoslovacia URSS Suedia/ Katowice

1977 Cehoslovacia Suedia URSS/ Viena

1978 URSS Cehoslovacia Canada/ Praga

1979 URSS Cehoslovacia Suedia/ Moscova

1981 URSS Suedia Cehoslovacia/ Goteborg, Stockholm

1982 URSS Cehoslovacia Canada/ Helsinki, Tampere

1983 URSS Cehoslovacia Canada/ Dusseldorf, Dortmund, München

1985 Cehoslovacia Canada URSS/ Prague

1986 URSS Suedia Canada/ Moscova

1987 Suedia URSS Cehoslovacia/ Viena

1989 URSS Canada Cehoslovacia/ Stockholm, Sodertalje

1990 URSS Suedia Cehoslovacia/ Berna, Fribourg

1991 Suedia Canada URSS/ Turku, Helsinki, Tampere

1992 Suedia Finlanda Cehoslovacia. Praga, Bratislava

1993 Rusia Suedia Cehia/ Dortmund, München

1994 Canada Finlanda Suedia/ Bolzano, Canazei, Milano

1995 Finlanda Suedia Canada/ Stockholm, Gavle

1996 Cehia Canada SUA/ Viena

1997 Canada Suedia Cehia/ Helsinki, Turku, Tampere

1998 Suedia Finlanda Cehia/ Zurich, Basel

1999 Cehia Finlanda Suedia/ Oslo, Lillehammer, Hamar

2000 Cehia Slovacia Finlanda St. Petersburg

2001 Cehia Finlanda Suedia/ Köln, Hanovra, Nürnberg

2002 Slovacia Rusia Suedia/ Goteborg, Karlstad, Jonkoping

2003 Canada Suedia Slovacia/ Helsinki, Turku, Tampere

2004 Canada Suedia SUA/ Praga, Ostrava

2005 Cehia Canada Rusia/ Viena, Innsbruck

2006 Suedia Cehia Finlanda/ Riga

2007 Canada Finlanda Rusia/ Moscova, Mytishi

2008 Rusia Canada Finlanda/ Quebec, Halifax

2009 Rusia Canada Suedia/ Berna, Zurich-Kloten

2010 Cehia Rusia Suedia/ Köln, Mannheim, Gelsenkirchen

2011 Finlanda Suedia Cehia/ Bratislava, Kosice

2012 Rusia Slovacia Cehia/ Helsinki, Stockholm

2013 Suedia Elveția SUA/ Stockholm, Helsinki

2014 Rusia Finlanda Suedia/ Minsk, Belarus

2015 Canada Rusia SUA/ Praga, Ostrava

2016 Canada Finlanda Rusia/ Moscova, St. Petersburg

2017 Suedia Canada Rusia/ Köln, Paris

2018 Suedia Elveția SUA/ Copenhaga, Herning

