Cătălina Ponor se mărită cu Bogdan Jianu. Fosta campioană olimpică la gimnastică a făcut anunțul pe Instagram

Bat clopotele de nuntă pentru Cătălina Ponor și Bogdan Jianu! Fosta gimnastă a făcut anunțul în această seară și a fost extrem de emoționată când și-a informat prietenii.

”Astăzi, am avut cea mai mare surpriză din viața mea. Am spus «Da» omului cu care vreau să-mi petrec restul vieții cu dragostea. Te iubesc, Bogdan Ristea Jianu!”, a fost mesajul care a strâns deja peste 3.000 de aprecieri pe adresa personală de Instagram a fostei sportive.

”Azi am avut surpriza vieții mele! I-am spus DA bărbatului cu care vreau să-mi petrec viața”, a scris Cătălina pe Instagram, în dreptul fotografiei cu inelul de logodnă

Fostele colege de generație, dar și vedete din showbiz, între care Lidia Buble, au ținut să o felicite pe viitoarea mireasă.

Gimnasta cu 5 medalii olimpice se iubește cu fostul soț al cântăreței Julia Chelaru de doi ani, dar cei doi se știu de mult mai multă vreme.

Dovadă stă mesajul pe care Cătălina i l-a transmis lui Bogdan de ziua lui: ”Aproape 14 ani în care am învățat multe. Ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat și, chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost. Pentru asta îți mulțumesc. La mulți ani, Bog. Să-ți dea Dumnezeu tot ceea ce îți dorești.”

