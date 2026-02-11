Hans Knauss este vicempion mondial la slalom uriaș (2003) și are un bronz la Super-G (1999). El a concurat la JO de iarnă (1994, 1998, 2002), câștigând argintul la Super-G (Nagano, 1998).

Austriacul a fost testat pozitiv pentru steroidul anabolizant Nandrolon la o coborâre la Cupa Mondială din Canada, din 2004, și a primit o suspendare de 18 luni.

„Proprietara pensiunii mi-a spus că mi-a rezervat o cameră care miroase puțin urât”

Hans Knauss a dezvăluit detaliile neplăcute despre cazarea sa în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din Bormio.

Pe 9 februarie, chiar ziua în care a împlinit 55 de ani, Knauss a fost întâmpinat într-un apartament insalubru cu un miros greu de suportat.

„Când m-am cazat, proprietara pensiunii mi-a spus că mi-a rezervat o cameră care miroase puțin urât. Mi-a dat chiar un spray odorizant pentru a masca mirosul”, a povestit Knauss.

Hansi Knauss, la o cursă caritabilă. Foto: Profimedia

A crezut că e o glumă de ziua lui

El a adăugat că, inițial, a crezut că este vorba despre o glumă, dar lucrurile s-au dovedit cât se poate de reale.

„Când am deschis ușa camerei, mirosul era pestilențial, iar când am deschis robinetul, a curs nămol”, a continuat acesta.

Evenimentul a fost cu atât mai neplăcut cu cât s-a întâmplat chiar de ziua sa de naștere. Totuși, Knauss a glumit despre situație, spunând că, după ce camera a fost curățată temeinic, s-a simțit aproape ciudat să se trezească într-un loc care nu mai mirosea urât: „Parcă nu mai recunoșteam locul”.

Camera mea a fost curățată temeinic, mirosul s-a „îmbunătățit” considerabil. Este aproape un pic ciudat că nu mai miroase urât când mă trezesc dimineața!

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se desfășoară în mai multe locații din nordul Italiei. În timp ce competițiile de patinaj și hochei pe gheață au loc în Milano, probele de schi alpin se desfășoară în Bormio, iar biatlonul se organizează în Antholz.

Hans Knauss comentează cursele de la Bormio, dar condițiile de cazare l-au făcut să se gândească serios să se întoarcă la centrul ORF din Viena pentru a-și continua acolo munca.

Totuși, vicecampionul mondial de slalom uriaș a rămas la Bormio și grație managerului hotelului echipei elvețiene, „Nevada”, unde a fost invitat să ia micul-dejun în fiecare zi.

Citiți și despre condițiile în care sunt cazați sportivii români în parcul de rulote din satul olimpic de la Cortina dAmpezzo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE