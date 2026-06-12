Fecioara de Guadalupe simbolizează credință, protecție și speranță, fiind o bucățică din inima Mexicului. Momentul a fost perceput drept o expresie a ospitalității și identității culturale mexicane.

Julián Gil a oferit președintelui FIFA, Gianni Infantino, o icoană a Fecioarei de Guadalupe în timpul ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată pe 11 iunie, pe stadionul Azteca.

Gestul simbolic a avut loc înaintea meciului inaugural dintre Mexic și Africa de Sud.

Fecioara din Guadalupe, considerată cel mai important simbol al credinței pentru milioane de mexicani și latino-americani, a fost înmânată personal de Julián lui Infantino „ca o binecuvântare și un mesaj de unitate, speranță și fraternitate la începutul celui mai mare festival de fotbal din lume”.

„Pentru mine a fost o onoare să împărtășesc cu președintele FIFA un simbol atât de important pentru Mexic. Fecioara de Guadalupe reprezintă credință, protecție și speranță pentru milioane de oameni, și am considerat că este un gest special să îi ofer o bucățică din inima Mexicului în acest moment istoric», a declarat Julián Gil.

În clipul postat pe actor pe pagina sa de Instagram, se vede cum, rugat să sărute icoana, Infantino reacționează mirat: „Dacă e absolut necesar…”.

Șeful FIFA a semnat și o minge pentru actorul mexican.

Actul lui Gil a fost perceput ca o expresie a ospitalității și identității culturale mexicane în fața lumii.

În afară de cariera sa ca actor și prezentator, Julián Gil contribuie la acoperirea specială a Cupei Mondiale pentru postul TUDN, prin programul „La Jugada”.

Segmentul său „Misión Imposible” explorează diverse locații ale turneului, aducând povești captivante și momente emoționante din culisele competiției.

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