Ce gol a marcat Ciro Immobile! Atacantul lui Lazio a egalat cu o execuție magnifică la ultima fază a meciului de la Cagliari, scor 2-2, în etapa a 28-a din Serie A.

Ciro a deviat cu călcâiul, de la marginea careului mare, peste portarul Cragno, mingea centrată de Andersson, în minutul 90+5. Este fără îndoială una dintre cele mai frumoase execuţii din 2018.

Ciro Immobile? One of his best? #CagliariLazio pic.twitter.com/122YIcqOrG

— ラツィオタロー Lazio Japan (@lazio_jp) March 11, 2018