Tensiunea a atins cote maxime în Turul Italiei, când o căzătură colectivă produsă cu 22,5 kilometri înainte de final a forțat organizatorii să neutralizeze cursa, plutonul fiind obligat să ruleze în spatele mașinii oficiale. Incidentul a perturbat complet dinamica etapei, printre sportivii afectați aflându-se și britanicul Adam Yates, unul dintre pretendenții la clasamentul general.

Condițiile meteorologice dificile, cu ploaie și carosabil ud, au obligat organizatorii bulgari să ia măsuri drastice, blocând accesul auto pe urcarea de la pasul Liaskoveț cu șase ore înainte de final, pentru a garanta siguranța rutierilor pe traseul alunecos.

În ciuda investițiilor masive de peste 10 milioane de euro alocate de guvernul de la Sofia pentru primele trei etape ale acestui „Giro” balcanic, fanii au fost întâmpinați la finiș cu o criză de produse promoționale, fiind disponibile doar șepci, bidoane și tricouri pentru copii.

Trimisul Libertatea la fața locului a raportat că singura modalitate de a ajunge la linia de sosire a fost deplasarea pe jos din parcările periferice, atmosfera fiind dominată de o organizare riguroasă, dar marcată de provocările vremii nefavorabile care au pus la încercare rezistența sportivilor.