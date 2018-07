Ce obiectiv are Dinamo în Liga 1. Florin Bratu: ”Avem o primă pentru câştigarea campionatului”

'Sunt încrezător că jucătorii vor avea o reacţie bună pe tot parcursul campionatului. Mai sunt şi lucruri de îmbunătăţit, dar mă bazez pe caracterul lor şi pregătirea lor mentală. Sper ca în acest sezon să facem cât mai mulţi oameni fericiţi pentru că avem nevoie de rezultate. Normal că avem o primă pentru câştigarea campionatului. Dar noi în momentul de faţă nu ne gândim la titlu, vrem să luăm fiecare meci în parte. Dacă vom reuşi să dăm pe teren maximum din ce arătăm la antrenamente atunci vom aduna şi puncte”, a declarat Florin Bratu.

Antrenorul a precizat că este mulţumit de lotul pe care îl are acum la dispoziţie. „Ţinând cont de posibilităţile financiare pe care le avem, sunt mulţumit de lot. Mai pot apărea ceva modificări, dar e mai puţin important. Vom vedea dacă săptămânile următoare va mai veni cineva. Dar Dinamo nefăcând prea multe schimbări este o formaţie omogenă. Domnul Negoiţă ne-a transmis mult succes înaintea noului sezon, îl simţim din ce în ce mai aproape. Are şi dânsul ambiţia de a reuşi. Îi mulţumim pentru sprijinul în realizarea transferurilor, pentru că nu este uşor în ziua de azi. Sunt eforturi financiare, iar dânsul a răspuns prezent atunci când am avut nevoie de ceva”, a precizat tehnicianul.

Dinamo începe noul sezon cu FC Voluntari, o echipă cu multe noutăți. „E un meci foarte important pentru că în primele etape echipele se caută, sunt mulţi jucători noi, aşa că e normal să fim precauţi. Avem puţine informaţii despre jucătorii noi de la Voluntari, mulţi dintre ei sunt străini. Sezonul trecut Voluntari a suferit înfrâgeri cu noi, dar sper ca jucătorii mei vor avea ambiţia necesară de a câştiga şi acum pentru a nu mai ajunge în play-out”, a spus Bratu.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, directorul general al FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat că este încrezător în echipa condusă de Florin Bratu şi a făcut apel la suporteri pentru a veni în număr cât mai mare la prima partidă a sezonului.

„Sunt foarte încrezător în echipă, în ceea ce a lucrat Florin Bratu în pregătire. Am văzut că echipa are o exprimare coerentă în joc. Şi cred că dacă Dinamo va juca la fel ca în primele trei meciuri amicale atunci consider că nu vom avea o problemă împotriva celor de la Voluntari. Asta chiar dacă ceea ce se întâmplă la ei este o necunoscută totală, pentru că au adus foarte mulţi jucători noi. Mâine este un meci foarte important, primul în noul sezon. De aceea fac un apel la suporteri pentru că avem nevoie de sprijinul lor. Este un moment important pentru această echipă aşa că îi aşteptăm în număr cât mai mare la stadion”, a menţionat Dănciulescu.