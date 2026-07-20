Meciul care a decis noua regină a fotbalului mondial a oferit un spectacol total pe teren și în tribune, însă ceremonia de premiere a rămas marcată de o fază confuză în care a fost implicat președintele american Donald Trump.

Lideri mondiali din tribune

Liderii țărilor gazdă ale competiției au fost prezenți la cel mai înalt nivel. Președintele american Donald Trump a urmărit partida din lojele oficiale alături de șeful FIFA, Gianni Infantino.

De asemenea, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și premierul canadian Mark Carney au fost prezenți pe stadion, marcând parteneriatul celor trei țări co-organizatoare.

Familia regală a Spaniei a trăit la intensitate maximă victoria naționalei sale. Regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa moștenitoare Leonor și infanta Sofia au fost surprinși bucurându-se alături de prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez la fluierul final.

Regele Felipe al VI -lea ține trofeul și se bucură alături de fotbaliștii Spaniei pentru cucerirea Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

În schimb, marea absență din loja oficială a fost cea a președintelui argentinian Javier Milei. Un cunoscut adept al superstițiilor, liderul de la Buenos Aires a preferat să nu asiste în direct la meci din teama de a nu aduce ghinion selecționatei conduse de Lionel Messi.

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Atmosfera de pe MetLife Stadium a fost amplificată de o prezență copleșitoare de celebrități din showbiz și sportul mondial.

Actori celebri precum Matt Damon, Tom Cruise, Adrien Brody, Daniel Craig, Edward Norton, dar și cuplul format din Timothée Chalamet și Kylie Jenner au fost surprinși de camerele de filmat în tribune.

Tom Cruise, care stă în tribună alături de David și Victoria Beckham, aplaudă. Foto: Getty Images

Spectacolul a fost completat de uriașe nume din industria muzicală, printre care Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande și Pharrell Williams, dar și de campioni din alte sporturi, cum ar fi Novak Djokovic, Lindsey Vonn și patinatorul Ilia Malinin.

Înainte de startul partidei, Jennifer Hudson a interpretat într-o manieră electrizantă imnul național al Statelor Unite, fiind urmată de Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini, care au cântat piesa „Desire”, imnul oficial al competiției.

Un moment solemn a fost oferit și de actorul Tom Cruise, care a susținut un discurs emoționant pe teren despre puterea sportului de a uni națiunile.

La pauza dintre reprize, publicul a avut parte de un mini-concert de nivelul Super Bowl-ului: Madonna, Shakira, trupa BTS și Justin Bieber au urcat pe scenă și au incendiat atmosfera din arenă.

Madonna, între Ronaldinho și Ronaldo, în timpul spectacolului din pauza meciului. Foto: Getty Images

Moment confuz de la festivitatea de premiere

Festivitatea de decernare a trofeului a adus un moment bizar. Donald Trump și Gianni Infantino au urcat pe scena instalată pe gazon purtând trofeul Cupei Mondiale, pe care i l-au înmânat căpitanului Spaniei, mijlocașul Rodri.

Imediat după predarea trofeului, președintele FIFA s-a retras discret în spate pentru a lăsa jucătorii să se bucure. Donald Trump a rămas însă nemișcat în mijlocul fotbaliștilor spanioli, încercând să poarte conversații mai întâi cu Gavi, iar apoi din nou cu Rodri. View this post on Instagram A post shared by Tom Ryan (@tomryanlive)

Căpitanul „Furiei Roja” i-a făcut un semn vizibil și elegant liderului de la Casa Albă, sugerându-i să le lase spațiu jucătorilor pentru celebrarea cu cupa.

SJucătorii spanioli sărbătoresc cucerirea Cupei Mondiale, în timp ce președintele american Donald Trump rămâne pe scenă alături de fotbaliști. Foto: Profimedia

Părând confuz, Donald Trump nu a părăsit imediat scena, ci a început să meargă în direcția opusă zonei unde se retrăseseră oficialii.

Observând situația stânjenitoare, Gianni Infantino a fost nevoit să alerge pe scenă pentru a-l prinde din urmă pe președintele american și a-l ghida spre ieșire.