„O veste tristă a venit astăzi de la Brașov. Cezar Nica, unul dintre cei mai mari handbaliști ai României, dublu campion mondial, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo în 1965, a trecut la cele veșnice la vârsta de 83 de ani”, a transmis, duminică, CS Dinamo București pe Facebook.

Născut pe 13 octombrie 1940 la Codlea, Cezar Nica şi-a început cariera de jucător la Chimia Făgăraş, cu care a câştigat titlul naţional la handbal în 11.

Consacrarea sportivă a cunoscut-o odată cu transferul la Dinamo Bucureşti, la începutul anilor ’60.

A câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1965 şi a devenit unul dintre oamenii de bază ai naţionalei României, cu care şi-a trecut în palmares titlurile mondiale din 1964 şi 1970, dar şi bronzul mondial din 1967.

Din 1971, Cezar Nica a îmbrăţişat cariera de antrenor, bifând aproape două decenii pe banca echipelor CSU Galaţi, Nitramonia Făgăraş şi Dinamo Braşov.

A antrenat şi echipa naţională de seniori, pe care a condu-o la Jocurie Olimpice de la Barcelona 1992.

După JO de la Barcelona, a suferit un preinfarct și a renunțat la antrenorat.

„Jucătorii nu mai erau atraşi de echipa naţională. Aveam lot bun, chiar dacă am terminat doar pe 8. Am suferit profund şi la întoarcere am suferit un preinfarct. Medicii mi-au interzis să mai antrenez”, spunea, atunci, Cezar Nica.

