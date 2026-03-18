De la execuțiile sclipitoare ale lui Vinicius Jr. pe „Bernabéu”, până la determinarea incredibilă a „leilor” portughezi, competiția stelelor ne-a reamintit marți seară de ce rămâne cel mai spectaculos turneu intercluburi din lume.

Sporting Lisabona s-a calificat, marţi seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, trecând în optimi de Bodo/Glimt, deşi pierduse prima manşă cu 0-3. Sporting s-a impus marţi, în retur, cu scorul de 5-0 după prelungiri. Au marcat Inacio 34, Goncalves 61, Suarez 78 (penalti), Araujo 92 şi Nel ‘120+1.

PSG, care a câştigat cu 5-2 meciul tur cu Chelsea Londra, pe teren propriu, s-a impus marţi în retur cu 3-0, în deplasare. Au marcat Kvaratskhelia ‘6, Barcola 15 şi Mayulu 62.

Arsenal Londra a învins pe teren propriu Bayer Leverkusen, scor 2-0, după ce în tur a fost 1-1. Au marcat Eze 36 şi Rice 63.

Real Madrid s-a calificat în sferturi trecând de Manchester City, scor 2-1 în returul optimilor. În tur, madrilenii s-au impus cu 3-0. Marţi au marcat Vinicius Jr 22 (penalti), ‘90+3 pentru Real Madrid şi Haaland 41 pentru City.

