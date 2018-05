Turul ciclist al Italiei 2018. Rohan Dennis a câștigat contratimpul, Simon Yates și-a conservat tricou roz. Program și rezultate | VIDEO

23 mai: Etapa a 17-a Riva del Garda – Iseo, 155 km

22 mai: Etapa a 16-a Trento – Rovereto, 34,5 km (contratimp individual) LIVE, AICI.



Astralianul Rohan Dennis (BMC), 27 de ani, a terminat în fix 40 de minute. A revenit în top 10, pe locul 6, la un singur minut de Thibaut Pinot (Groupama-FdJ).



Campion mondial en-titre de contratimp, olandezul Tom Dumoulin (Sunweb) a reușit să recupereze doar un minut și 15 secunde față de liderul Simon Yates (Mitchelton-Scott).



Clasamentul etapei a 16-a:

1 Rohan Dennis (Aus) BMC 0:40:00

2 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:40:14

3 Tom Dumoulin (Ned) Sunweb 0:40:22

4 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:40:27

5 Chris Froome (GBr) Sky 0:40:35

6 Fabio Aru (Ita) UAE 0:40:37

7 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:40:40

8 Diego Ulissi (Ita) UAE 0:40:40

9 Chad Haga (USA) Sunweb 0:40:47

10 David De La Cruz (Spa) Sky 0:41:01

Clasamentul general Giro:

1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 65:57:37

2 Tom Dumoulin (Ned) Sunweb 0:00:56

3 Domenico Pozovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:03:11

4 Chris Froome (GBr) Sky 0:03:50

5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:04:19

6 Rohan Dennis (Aus) BMC 0:05:04

7 Miguel Angel Lopez (Col) Astana 0:05:37

8 Pello Bilbao (Spa) Astana 0:06:02

9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar 0:06:07

10 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:07:01

ACTUALIZARE 20 mai. Etapa a 15-a (Tolmezzo – Sappada, 176 km) a fost câștigată de britanicul Simon Yates (Mitchelton). Yates a fost cronometrat pe distanţa de 176 km în 4h 37min. 55sec, devansându-i cu 41 sec. pe columbianul Miguel Angel Lopez şi pe olandezul Tom Dumoulin.

Rutierul britanic a atacat cu 17 km înainte de sosire, obţinând al treilea succes în actuala ediţie din Giro, după cele de la Gran Sasso (etapa a 9-a) şi Osimo (etapa a 11-a). Compatriotul său Chris Froome, câştigătorul etapei precedente, a pierdut peste un minut şi jumătate în ziua în care a sărbătorit împlinirea a 33 de ani.

În clasamentul general, Simon Yates are un avans de peste două minute faţă de Tom Dumoulin, câştigătorul de anul trecut al Turului Italiei, înaintea ultimei zile de repaus şi a contra-cronometrului programat marţi la Rovereto.

Clasament etapă

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) – 176 km în 4h37’56 “, medie 37,994 km / h

2 – Miguel Angel Lopez (Echipa Astana Pro) la 41 “

3 – Tom Dumoulin (Echipa Sunweb) la 41 “

4 – Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) la 41 “

5 – Richard Carapaz (Echipa Movistar) la 41 “

Clasament general

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Tom Dumoulin (Echipa Sunweb) la 2’11 “

3 – Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) la 2’28 “

4 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) la 2’37 “

5 – Miguel Angel Lopez (Echipa Astana Pro) la 4’27 “



19 mai: Etapa a 14-a San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan, 181 km

Froome renaște și câștigă mitica ascensiune pe Zoncolan. Simon Yates a venit la doar șase secunde și rămâne în roz. Britanicul a evadat cu 4 kilometri înainte de final, s-a desprinz de Pozzovivo și Pinot. Yates a rezistat, s-a apropiat, iar în vârf a pierdut doar șase secunde. A 43-a victorie din cariera lui Froome, prima în acest tur.

1. FROME Chris 5h 25 ’31 “

2. YATES Simon Philip la 0’06 “

3. POZZOVIVO Domenico0 ’23 “

4. LOPEZ MORENO Miguel Angel 0’25 “

5. DUMOULIN Tom 0’37 “

6. FRA PINOT Thibaut 0’42 “

CLASAMENT GENERAL

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 61h 19 ’51 “0′ 00”

2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB la 01′ 24″

3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA la 01′ 37″

4 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ la 01′ 46″

5 GBR FROOM Chris TEAM SKY la “03′ 10”

18 mai: Etapa a 13-a Ferrara – Nervesa della Bataglia, 180 km

CLASAMENT, AICI.

Italianul Elia Viviani (Quick-Step) a câştigat etapa a 13-a a Turului ciclist al Italiei, vineri, la Nervesa Della Battaglia, acesta fiind al treilea său sprint victorios în Giro 2018, după victoriile din etapele a 2-a şi a 3-a, în timp ce britanicul Simon Yates (Mitchelton) a păstrat tricoul roz de lider în clasamentul general, cu o zi înaintea etapei care se va încheia pe Monte Zoncolan, la o altitudine de 1.750 m.

Viviani, înregistrat pe distanţa de 180 km, între Ferrara şi Nervesa della Battaglia, în 3h56min25sec, s-a impus la sprint în faţa irlandezului Sam Bennett (Bora) şi a olandezului Danny van Poppel (Lotto-Jumbo).

În clasamentul general, primele trei locuri sunt ocupate în continuare de Simon Yates, urmat la 47 secunde de olandezul Tom Dumoulin şi la 1min04sec de francezul Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Sâmbătă este programată etapa a 14-a, San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan (186 km).

17 mai: Etapa a 12-a Osimo – Imola, 213 km

Sam Bennett a câștigat etapa a 12-a din Turul ciclist al Italiei. Simon Yates a rămas lider la general

CLASAMENT, AICI.

16 mai: Etapa a 11-a Assisi – Osimo, 156 km

CLASAMENT, AICI.

Britanicul Simon Yates a câștigat la Osimo și rămâne a șasea zi în roz. Rutierul a atacat pe ultimii doi kilometri, în cățărare, smulgându-i două secunde pe șosea și șase, în total, grație bonusului, lui Tom Dumoulin.

Froome a pierdut 50 de secunde față de lider și nu mai e în primii 10. Chaves a sosit la cinci minute.

15 mai: Etapa a 10-a Penne – Gualdo Tadino, 239 km

Slovenul Mohorici a câștigat etapa a zecea. Simon Yates rămâne în roz. Fiasco pentru Chaves.

Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), locul doi la general, a pierdut legătura cu grupul tricoului roz pe prima cățărare și a ajuns la linia de sosire cu o întârziere de 25 minute!

A fost prima victorie în Giro pentru Matej Mohorici, al patrulea câștigător sloven în Il Giro după Luka Mezgec, Primoz Roglici și Jan Polanc.

Simon Yates e a cincea zi în Maglie Rosa. Marea Britanie a acumulat 100 de zile în care a deținut tricoul de lider în Turul Italiei și Tour de France (11 în Giro, 89 în tur).

Primul podium în Giro pentru Nico Denz. A ratat succesul la sprint în fața lui Mohorici cu ocazia aniversării primei victorii germane în Giro: 15 mai 1932; Herman Buse, la Udine.

CLASAMENT

1 – Matej Mohorici (Bahrain – Merida) – 244 km în 6h04’52”, media 40,124 km/h

2 – Nico Denz (AG2R La Mondiale) a.t.

3 – Sam Bennett (Bora – Hansgrohe), 34″

GENERAL

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 41″

3 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a 46″

—

CLASAMENT GENERAL

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Esteban Chaves (Mitchelton – Scott), 32″

3 – Tom Dumoulin (Team Sunweb), 38″

Tricoul roz (liderul clasamentului general): Simon Yates (Mitchelton – Scott)

Tricoul siclam (clasamentul pe puncte): Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Tricoul albastru (cel mai bun cățărător): Simon Yates (Mitchelton – Scott)

Tricoul alb (cel mai bun tânăr): Richard Carapaz (Movistar Team)

13 mai: Etapa a 9-a Pesco Sannita – Gran Sasso d’Italia, 224 km

Liderul cursei, britanicul Simon Yates, a câștigat cățărarea care poartă numele legendarului Marco Pantani, cel care trecuse primul pe Campo Imperatore în 1999 (la ultima ascensiune din Il Giro pe Gran Sasso d’Italia, 2.100 de metri). Rutierul de la Mitchelton a sprintat cu un kilometru înainte de final, devansându-i pe Thibaut Pinot și pe coechipierul Esteban Chaves.



Anterior, cu trei kilometri înainte de final, fusese prins Masnada, ultimul membru al unei evadări temerare care a avut și peste 8 minute avans.

Britanicul Chris Froome a pierdut peste un minut.

CLASAMENTE, AICI.

Caravana Il Giro urcă în Apenini. Como Grande, din Gran Sasso d’Italia, are 2.912 metri.

12 mai: Etapa a 8-a Praia a Mare – Montevergine di Mercogliano, 208 km

Carapaz, învingător la Montevergine di Mercogliano, pe o ploaie torențială. Ecuadorianul a sprintat din grupul favoriților cu un kilometru înainte de final, a prins ultimii evadați și a câștigat.

Chris Froome a avut iar probleme, câzând cu 9 kilometri înainte de final.

1 – Richard Carapaz (Movistar Team) – 209 km în 5h11’35”, media 40,246 km/h

2 – Davide Formolo (Bora – Hansgrohe), 7″

3 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ)



General

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb), 16″

3 – Esteban Chaves (Mitchelton – Scott), 26

11 mai: Etapa a 7-a Pizzo – Praia a Mare, 159 km

Sam Bennett (Bora) a câștigat la sprint, la Praia a Mare, Simon Yates păstrează tricoul roz, cu 16 secunde în fața lui Tom Dumoulin.

CLASAMENTELE, AICI.

10 mai: Etapa a 6-a Caltanissetta – Etna, 163 km



Etapa a 6-a cuprinde cățărarea pe Etna, pe Monte Vetore, cu sosire la Observatorul astrofizic.

Columbianul Esteban Chaves a trecut primul linia de sosire din etapa a șasea a Turului Italiei 2018, pe muntele Etna, cu o jumătate de roată înaintea coechipierului de la Mitchelton–Scott, britanicul Simon Yates, care a preluat tricoul roz!

Cațărarea de pe vulcanul, 15 kilometri de urcuș cu pantă medie 6%, i-a adus câștig de cauză lui Chaves, lăsat, aproape inexplicabil, să facă parte din evadarea timpurie din etapă.

Deși au încercat să-l distanteze pe Froome, Pinot și Pozzovivo nu i-au smuls britanicului secundele așteptate.

Clasamentul etapei:

1 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 4:16:10

2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott

3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:26

4 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo

5 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida

6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana

7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar

8 Tom Dumoulin (Ned) Sunweb

9 Fabio Aru (Ita) UAE

10 Chris Froome (GBr) Sky

Clasamentul general:

1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 22:46:03

2 Tom Dumoulin (Ned) Sunweb 0:00:16

3 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:00:26

4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:43

5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:45

6 Rohan Dennis (Aus) BMC 0:00:53

7 Pello Bilbao (Spa) Astana 0:01:03

8 Chris Froome (GBr) Sky 0:01:10

9 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:01:11

10 Fabio Aru (Ita) UAE 0:01:12

CLASAMENTE COMPLETE, AICI.

9 mai: Etapa a 5-a Agrigento – Santa Ninfa, 152 km

1 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) – 153 km in 4h06’33”, media 37,233 km/h

2 – Giovanni Visconti (Bahrain – Merida) a.t.

3 – José Gonçalves (Team Katusha Alpecin) a.t.

Clasament general

1 – Rohan Dennis (BMC Racing Team)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb), 1″

3 – Simon Yates (Mitchelton – Scott), 17″

Un motociclist este în comă!

Un accident grav s-a produs, miercuri, în timpul etapei a cincea din Turul Italiei. Un motociclist în vârstă de 48 de ani, despre care nu se știe cum pătrunsese pe traseul cursei, a fost lovit de o mașină și a intrat în comă. Mmotociclistul a fost transportat la spitalul ”Sant’Elia” din Caltanissetta și a fost operat pentru a i se opri hemoragia cerebrală. Bărbatul s-a ales și cu 12 coaste rupte, iar acum se află în comă indusă. În urma accidentului grav produs în etapa a cincea din Turul Italiei, pensionarul în vârstă de peste 70 de ani care se afla la volanul automobilului a fost plasat în arest la domiciliu. Gaetano Agozzino este acuzat de provocarea de leziuni grave și pentru că a opus rezistență lșa arestare.

8 mai: Etapa a 4-a Catania – Caltagirone, 191 km

Rutierul Tim Wellens (Lotto-Soudal) învinge la Caltagirone, la sprint. Rohan Dennis (BMC) își conservă secunda în fața olandezului Tom Dumoulin în fruntea ierarhiei. Al treilea e britanicul Simon Yates (Mitchelton), la 17”.



Wellens a fost urmat în clasamentul etapei de canadianul Michael Woods și de italianul Battaglin.

CLASAMENTE, AICI.

Perfect tactic from Lotto, with Hansen/Van der Sande working for a majestic Wellens. Nice to see Battaglin in 3rd. Top team strenghth show by Mitchelton SCOTT (3 men in the top10). Big delusion: Chris Froome, who lost 21″. Very nice stage and an awesome finale! #giro101 — Fabio – cyclingideas (@cyclingideas_) May 8, 2018

18.40 Conti are 14 secunde avans, dar a fost prins de grup.



18.30 Atac ZARDINI și CONTI.

18.25 Grup compact.

18.22 Cu 13 km înainte de sosire, FRAPPORTI, BELKOV și MOSCA sunt în frunte.

We doubt you’ll see a quicker bidon distribution this year ??? #Giro101 ( ? @Movistar_Team ) pic.twitter.com/8YviRULZh5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 8, 2018

17.11 Cinci evadați în frunte, cu 2 minute și 40 de secunde avans: MOSCA, FRAPPORTI, BELKOV, JAUREGUI și BARBIN.

Chris Froome se apără: ”Mulţi sunt frustraţi din cauza lipsei de informaţii”. Ciclistul britanic, la Turul Italiei

CLASAMENTE, AICI.

6 mai: Etapa a 3-a Be’er Sheva (Israel) – Eilat (Israel), 229 km.

Elia Viviani (Quick-Step) a reușit al doilea succes în Israel, devansându-i la sprind pe Sacha Modolo și pe Sam Bennett. Rohan Dennis (BMC) e lider înaintea transbordării în Italia. Are doar o secundă avans față de campionul en-titre, Tom Dumoulin (Sunweb), și 13 față de Jose Goncalves (Katiușa).



Azi s-a alergat prin deșert.

5 mai: Etapa a 2-a Haifa (Israel) – Tel Aviv (Israel), 167 km

Italianul Elia Viviani (Quick-Step) a învins la Tel Aviv, într-o etapă terminată la sprint. Australianul Rohan Dennis (BMC) e noul lider, la doar o secundă de Tom Dumoulin (Sunweb).

Clasamentul etapei

1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 03:51:20

2 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia

3 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe

4 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida

5 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

6 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale

7 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data

8 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec

9 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin

10 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team

Clasamentul general

1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 04:03:21

2 Tom Dumoulin (Old) Sunweb 00:00:01

3 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 00:00:03

4 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 00:00:13

5 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 00:00:17

6 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 00:00:19

7 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 00:00:21

8 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 00:00:22

9 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 00:00:28

10 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida

ACTUALIZARE 4 mai: Etapa 1 Ierusalim (Israel) – Ierusalim (Israel), 9,7 km (contratimp individual).

Contratimpul începe la ora 11, ora României. Detalii, aici.



Ciclistul olandez Tom Dumoulin (Sunweb) a câştigat vineri prima etapă a Turului Italiei, ediţia 2018, care s-a desfăşurat în Israel, în jurul oraşului Ierusalim (9,7 km contratimp individual).



Deţinător al trofeului, Dumoulin l-a devansat cu 37 de secunde pe principalul rival, Chris Froome (Marea Britanie/Sky). Britanicul a început ”cu stângul” competiţia, căzând în timpul recunoaşterii traseului primei etape, suferind leziuni superficiale la spate şi la piciorul drept, care nu i-au pus însă în pericol prezenţa la linia de start a etapei inaugurale.



Dumoulin a obţinut un timp de 12mins 02sec, fiind urmat la două secunde de belgienii Rohan Dennis (BMC Racing) şi Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), Froome sosind abia pe locul 21.

ACTUALIZARE 4 mai. Chris Froome nu va fi deposedat de titlu în cazul unui eventual succes în Turul Italiei, competiţie care va debuta vineri, chiar dacă britanicul va fi sancţionat ulterior pentru un control antidoping “anormal”, a asigurat directorul cursei, Mauro Vegni, citat de AFP.

Cazul Froome este cunoscut, însă consecinţele sale rămân incerte. Controlul, efectuat în toamna anului trecut, a evidenţiat un nivel de salbutamol (un anti-astmatic care poate avea efecte anabolizante) mult superior nivelului autorizat. Ancheta în acest caz este încă în derulare, o decizie din partea tribunalului antidoping al UCI fiind aşteptată luna viitoare.

ACTUALIZARE 3 mai. Azi a avut loc prezentarea echipelor.

Un număr de 22 de echipe, cu cel mult 198 de ciclişti, vor participa la cea de-a 101-a ediţie a Turului Italiei, care va avea 21 de etape, cu o lungime totală de 3.562,9 kilometri, şi se va desfăşura între 4 şi 27 mai, având startul în Israel, la Ierusalim, şi încheierea la Roma, menţionează AFP.

Ediţia cu numărul 101 din Il Giro va avea două contratimpuri individuale (prima etapă şi cea de-a 16-a), şase sosiri în vârf (etapele cu numărul 6, 8, 9, 14, 18 şi 19) şi trei zile de pauză (7, 14 şi 21 mai).

Lupo Wolfie e mascota Il Giro din 2016.

Turul ciclist al Italiei 2018

4 mai: Etapa 1 Ierusalim (Israel) – Ierusalim (Israel), 9,7 km (contratimp individual)

5 mai: Etapa a 2-a Haifa (Israel) – Tel Aviv (Israel), 167 km

6 mai: Etapa a 3-a Be’er Sheva (Israel) – Eilat (Israel), 229 km

7 mai: zi de pauză

8 mai: Etapa a 4-a Catania – Caltagirone, 191 km

9 mai: Etapa a 5-a Agrigento – Santa Ninfa, 152 km

10 mai: Etapa a 6-a Caltanissetta – Etna, 163 km

11 mai: Etapa a 7-a Pizzo – Praia a Mare, 159 km

12 mai: Etapa a 8-a Praia a Mare – Montevergine di Mercogliano, 208 km

13 mai: Etapa a 9-a Pesco Sannita – Gran Sasso d’Italia, 224 km

14 mai: zi de pauză

15 mai: Etapa a 10-a Penne – Gualdo Tadino, 239 km

16 mai: Etapa a 11-a Assisi – Osimo, 156 km

17 mai: Etapa a 12-a Osimo – Imola, 213 km

18 mai: Etapa a 13-a Ferrara – Nervesa della Bataglia, 180 km

19 mai: Etapa a 14-a San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan, 181 km

20 mai: Etapa a 15-a Tolmezzo – Sappada, 176 km

21 mai: zi de pauză

22 mai: Etapa a 16-a Trento – Rovereto, 34,5 km (contratimp individual)

23 mai: Etapa a 17-a Riva del Garda – Iseo, 155 km

24 mai: Etapa a 18-a Abbiategrasso – Prato Nevoso, 196 km

25 mai: Etapa a 19-a Venaria Reale – Bardonneche, 181 km

26 mai: Etapa a 20-a Susa – Cervinia, 214 km

27 mai: Etapa a 21-a Roma – Roma, 118 km

Anul acesta, Turul ciclist al Italiei 2018 aduce o schimbare importantă: echipe sunt alcătuite din doar 8 rutieri.

UCI World Team

AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain–Merida

BMC Racing Team

Bora–Hansgrohe

EF Education First–Drapac p/b Cannondale

Team Dimension Data

Groupama–FDJ

Team Katusha–Alpecin

LottoNL–Jumbo

Lotto–Soudal

Movistar Team

Mitchelton–Scott

Quick-Step Floors

Team Sky

Team Sunweb

Trek–Segafredo

UAE Team Emirates

UCI Professional Continental

Bardiani–CSF

CCC–Sprandi–Polkowice

Gazprom–RusVelo

Wilier Triestina–Selle Italia

Există patru tricouri distinctive: roz (clasamentul general), ciclamen (puncte), azur (munte) şi alb (cel mai bun tânăr, sub 26 de ani).

Vor exista bonificaţii de 10, 6 şi 4 secunde pentru primii trei clasaţi ai fiecărei etape în linie şi bonificaţii de 3, 2 şi 1 sec pentru primii trei clasaţi la sprinturile intermediare.

Câştigătorul competiţiei va obţine 115.668 euro. Valoarea totală a premiilor este de 1.500.010 euro.

Favoriții, conform cyclingstage.com

***** Chris Froome (Sky), Tom Dumoulin (Sunweb), Simon Yates (Mitchelton), Thibaut Pinot (FDJ)

**** Fabio Aru (UAE), Michael Woods (Cannondale), Miguel Ángel López (Astana), Esteban Chaves (Mitchelton)

*** George Bennett (Lotto Jumbo), Sergio Henao (Sky), Domenico Pozzovivo (Bahrain)

** David de la Cruz (Sky), Davide Formolo (Bora), Sam Oomen (Sunweb)

* Louis Meintjes (Dimension Data), Rohan Dennis (BMC), Wouter Poels (Sky)



Froome caută tripla coroană: Le Tour și Vuelta 2017 și Il Giro 2018!

Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu câştigător al Turului Franţei, a declarat miercuri, cu două zile înaintea startului ediţiei 2018 a Turului Italiei, că nu a făcut “nimic rău”, iar toate reacţiile apărute după controlul său antidoping “anormal”, din toamna anului trecut, s-au datorat în primul rând lipsei de informaţii, precizează AFP. “Înţeleg că toată lumea are dreptul la o opinie şi înţeleg, de asemenea, că mulţi oameni sunt frustraţi din cauza lipsei de informaţii”, a explicat Froome, făcând aluzie, în special, la reacţia rutierului olandez Tom Dumoulin, deţinătorul titlului, care a criticat prezenţa britanicului la ediţia din acest an din Giro d’Italia, care va debuta vineri, la Ierusalim. “Este decizia sa de a fi prezent aici. Aşa cum am spus anterior, dacă aş fi fost în situaţia lui, eu nu m-aş fi aflat aici. Nu este un lucru bun pentru ciclism. Toată lumea ar fi dorit ca acest lucru (controlul antidoping anormal) să nu se producă, inclusiv Chris Froome. Nu ar trebui să pornim cu dubii sau incertitudine, poate că el va câştiga Gio şi câteva săptămâni mai târziu vor decide să-i retragă titlul (dacă va fi suspendat)”, a spus Dumoulin. Regulamentul Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI) referitor la controalele antidoping anormale nu prevede, însă, sancţiuni retroactive. “Am încredere că oamenii vor împărtăşi punctul meu de vedere după ce vor avea la dispoziţie toate elementele procedurii, care ar trebui să fie confidenţială”, a mai adăugat Froome, aflat în cursa pentru realizarea triplei Turul Franţei-Vuelta-Giro. Ciclistul britanic, care va fi prezent în Turul Italiei pentru prima oară din 2010, a prezentat o concentraţie “anormală” de salbutamol cu ocazia unui control antidoping efectuat în luna septembrie, în cursul Turului Spaniei, fiind în continuare în aşteptarea unei decizii a tribunalului antidoping al UCI.

Principalii sprinteri: Elia Viviani, Jakub Mareczko, Niccolo Bonifazio, Danny van Poppel, Sacha Modolo, Giacomo Nizzolo, Sam Bennett, Ryan Gibbons.

Lista celor mai laureați rutieri

1. Alfredo Binda (ITA) 5 1925, 1927, 1928, 1929, 1933

Fausto Coppi (ITA) 5 1940, 1947, 1949, 1952, 1953

Eddy Merckx (BEL) 5 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

2. Giovanni Brunero (ITA) 3 1921, 1922, 1926

Gino Bartali (ITA) 3 1936, 1937, 1946

Fiorenzo Magni (ITA) 3 1948, 1951, 1955

Felice Gimondi (ITA) 3 1967, 1969, 1976

Bernard Hinault (FRA) 3 1980, 1982, 1985

3. Carlo Galetti (ITA) 2 1910, 1911

Costante Girardengo (ITA) 2 1919, 1923

Giovanni Valetti (ITA) 2 1938, 1939

Charly Gaul (LUX) 2 1956, 1959

Jacques Anquetil (FRA) 2 1960, 1964

Franco Balmamion (ITA) 2 1962, 1963

Giuseppe Saronni (ITA) 2 1979, 1983

Miguel Indurain (ESP) 2 1992, 1993

Ivan Gotti (ITA) 2 1997, 1999

Gilberto Simoni (ITA) 2 2001, 2003

Paolo Savoldelli (ITA) 2 2002, 2005

Ivan Basso (ITA) 2 2006, 2010

Alberto Contador (ESP) 2 2008, 2015

Vincenzo Nibali (ITA) 2 2013, 2016

Turul ciclist al Italiei 2018 pleacă din Țara Sfântă în memoria legendarului Gino Bartali

De ce se pleacă din Israel? Cele trei etape din Țara Sfântă sunt în onorarea memoriei legendarului Gino Bartali, triplu învingător al cursei (1936, 1937, 1946), recompensat cu distincția “Drept între oameni”, care reprezintă o recunoaștere a meritelor excepționale ale “Piosului” în salvarea a sute de evrei de urgia nazistă din Al doilea Război Mondial. Cel care a scris istorie pe șosele, după duelurile epopeice cu Fausto Coppi, era curier al unor oameni de bine care făceau acte false pentru familiile oropsite, transportându-le, sub pretextul unor antrenamente, în cadrul bicicletei, scrie jurnalistul Lucian Oprea pe blogul său.

De la locurile sfinte, la sediul papalității, al Roma.

Alte starturi din afara Italiei

1965 San Marino

1966 Monaco

1973 Belgia (Verviers)

1974 Vatican (Roma)

1996 Grecia (Atena)

1998 Franța (Nisa)

2002 Olanda (Groningen)

2006 Belgia (Seraing)

2010 Olanda (Amsterdam)

2012 Danemarca (Herning)

2014 Irlanda de Nord (Belfast)

2016 Olanda (Apeldoorn)

2018 Israel (Ierusalim)

Turul ciclist al Italiei 2018, puncte de interes

Etapa a 6-a cuprinde cățărarea pe Etna, pe Monte Vetore, cu sosire la Observatorul astrofizic.

Etapa a 9-a se desfășoară pe pantele Muntelui Fortino, la intrarea în Praia A Mare, cu ascensiunea la sanctuarul Montevergine (17 km), din apropiere de Napoli, totul încheiat pe Gran Sasso d’Italia, acoperișul Abruzzilor (2.130 m) si un urcuș de 31 km.

Etapa a 14-a va fi marcată de sosirea pe Monte Zoncolan (1.750 m).

Etapa cu sosire în Cetatea Eternă nu va fi cronometrată! Va fi o paradă, pe Via dei Fiori Imperiali, în apropierea Coliseumului.

Citiți Tom Dumoulin a câștigat Turul Italiei, ediția 100. Ce premieră a stabilit ciclistul olandez