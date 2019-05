„Nu aş schimba nimic din ce am făcut dacă ar fi să o iau de la capăt”, a declarat Armstrong într-un interviu ce va fi difuzat pe 29 mai de postul american NBC Sports.

„În primul rând, nu aş schimba nimic din tot ce am învăţat. Nu aş fi învăţat niciodată nimic dacă nu aş fi acţionat aşa cum am făcut-o. Nu ar fi existat o anchetă şi nici sancţiuni dacă nu aş fi acţionat aşa cum am făcut-o”, a adăugat fostul lider al echipelor US Postal şi Discovery Channel, care a avut remarci similare în trecut.

„Dacă mă dopam şi nu spuneam nimic, absolut nimic din tot ce s-a întâmplat nu ar fi existat”, a subliniat Armstrong.

Americanul, care a făcut legea în ciclismul profesionist în anii 2000, a câştigat şapte ediţii consecutive ale Turului Franţei în perioada 1999-2005. Însă el a fost deposedat de victoriile sale după ce a primit o suspendare pe viaţă în 2012 ca urmare a unei anchete deschise de Agenţia americană antidopaj (Usada), care a stabilit că Armstrong a fost capul „celui mai sofistificat sistem de dopaj, cel mai profesionist şi mai eficace din istoria sportului”.

În 2013, el a recunoscut că s-a dopat în tot timpul carierei sale într-un interviu extrem de mediatizat acordat vedetei televiziunii americane Oprah Winfrey.

„Am făcut ce trebuia pentru a câştiga, nu a fost legal, dar nu aş schimba nimic din ce s-a întâmplat, fie că este vorba de pierderea unei mulţimi de bani sau de a trece de la statutul de erou la cel de zero”, a concluzionat Armstrong, în vârstă de 47 de ani.

